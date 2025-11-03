Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2985967
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

शादी से पहले खून-खराबा, घुड़चढ़ी के दौरान बोहडुपुर में चली गोलियां, कई घायल

Saharanpur News: सहारनपुर के बोहडुपुर गांव में घुड़चढ़ी के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया. दर्जनभर लोगों ने धारदार हथियारों और हवाई फायरिंग से हमला किया, जिसमें कई युवक घायल हुए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और मुकदमा दर्ज किया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 08:22 AM IST

Trending Photos

शादी से पहले खून-खराबा, घुड़चढ़ी के दौरान बोहडुपुर में चली गोलियां, कई घायल

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के थाना नागल क्षेत्र के गांव बोहडुपुर में रविवार रात घुड़चढ़ी कार्यक्रम के दौरान दो समुदायों के युवकों के बीच झगड़ा हो गया और दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई. इस हमले में कई लोग जख्मी हो गए. इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

दरअसल, बोहडुपुर गांव के रहने वाले राजेश सैनी के बेटे नितिन सैनी की बारात जानी थी. रात करीब 9:30 बजे घुड़चढ़ी कार्यक्रम चल रहा था और बारात जुलूस शमशाद के मकान के पास पहुंचा ही था कि अचानक कुछ लोगों ने घोड़ी के आगे चल रहे युवकों पर हमला कर दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावरों की संख्या दर्जनभर से ज्यादा थी और उनके पास धारदार हथियार भी थे. इस दौरान हवाई फायरिंग की भी बात सामने आई है. अचानक हुए हमले से घबराए युवक इधर-उधर भागने लगे, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी राजकुमार चौहान पुलिस बल के साथ फौरन पहुंच गए और घटना की जानकारी अपने उच्चधिकारियों को दी. थोड़ी ही देर में सीओ देवबंद भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंच गए और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया. देर रात पुलिस ने राजेश सैनी की तहरीर पर दस नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे पक्ष ने दी सफाई
घटना में घायल युवक निखिल की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. वहीं, दूसरे पक्ष का कहना है कि डीजे की आवाज कम करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. उनके मुताबिक, बात बढ़ने पर दोनों ओर से गाली-गलौज और मारपीट हो गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Saharanpur newsSaharanpur Ghurchadhi attackBohdupur village clash

Trending news

gaza war
मुसलमानों का खून पीना चाहते हैं नेतन्याहू, गाजा और लेबनान को लेकर दिया बड़ा बयान
Delhi Riot 2020
Delhi Riot: आज फिर इन्साफ की चौखट पर उमर खालिद और शरजील इमाम की गुहार
Bihar News
तेजस्वी पर ओवैसी का तंज,'भागलपुर दंगा के आरोपी को अवॉर्ड, दाढ़ी-टोपी वाले को...'
mp news
'खुदा को हाजिर-नाजिर मान...' मुस्लिम शौहर ने डाक से भेजा तलाक, बीवी ने उठाया ये कदम
West Bengal news
असम के बाद बंगाल में बेगाने हुए मुसलमान; BSF ने बांग्लादेशी बताकर किसान पर ढाया कहर!
West Bengal news
SIR ने ली एक और जान, बंगाल के मजदूर ने तमिलनाडु में उठाया खौफनाक कदम
UP News
हापुड़ में नौजवान की सरेआम पिटाई; भीड़ बनाती रही वीडियो, पुलिस जांच में जुटी!
UP News
मोदी-योगी को गाली देने वाले पर पुलिसिया तांडव, पुलिस के कंधों पर रईस पहुंचा थाने
Assam news
'मिया भाई की डेयरिंग नहीं चलेगी' हिमंता की जुबान ने फिर उगली नफरत की जुबान!
West Bengal news
परदे के हीरो, बयानबाजी में विलेन; मिथुन BJP की सांप्रदायिक सियासत के पोस्टर बॉय!