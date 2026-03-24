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"जिहादी दुकान न लगाएं..." देवबंद मेले को लेकर स्वामी यशवीर सिंह ने दिया भड़काऊ बयान

Deoband Fair Controversy: सहारनपुर के देवबंद में होने वाले बाला सुंदरी देवी मेले को लेकर स्वामी यशवीर सिंह के बयान से विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को दुकान न लगाने की चेतावनी दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:32 AM IST

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"जिहादी दुकान न लगाएं..." देवबंद मेले को लेकर स्वामी यशवीर सिंह ने दिया भड़काऊ बयान

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले 'मां बाला सुंदरी देवी मेले' में हर साल बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं. लोग देवी का आशीर्वाद लेने और अपनी प्रार्थनाएं करने के लिए दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं. मेले के दौरान आस-पास के इलाके में कई अस्थायी स्टॉल लगाए जाते हैं. इसमें मुस्लिम व्यापारी भी अपनी स्टॉल लगाते हैं. इस कड़ी में स्वामी यशवीर सिंह ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है. 

उन्होंने कहा कि इस मेले में "थूक और मूत वाले जिहादी" ने बड़ी संख्या में अपना स्टॉल लगाते हैं मेरा उन्हें यह संदेश है कि मुसलमान वहां अपनी दुकानें न लगाएं. अगर वे ऐसा करते हैं, तो हिंदू समुदाय के लोग उनका जोरदार विरोध करेंगे. इसके अलावा, उन्होंने सहारनपुर प्रशासन से सनातन धर्म की रक्षा करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस आयोजन के धार्मिक स्वरूप को देखते हुए व्यवस्थाएं इस तरह से की जानी चाहिए जिससे श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे. इसके अलावा, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया गया, तो विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है. स्वामी यशवीर सिंह का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. जहां कुछ लोग उनके इस रुख का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई अन्य लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन से एक संतुलित निर्णय लेने का आग्रह कर रहे हैं.

प्रशासन का क्या है रुख
स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. लेकिन, जराए के मुताबिक, यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं कि मेला शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो. प्रशासन का मुख्य ध्यान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सभी समुदायों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. हर साल आयोजित होने वाला यह मेला, इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसलिए, किसी भी संभावित विवाद या तनाव को रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

नफरत का दौर जारी
गौरलतब है कि देश के कई हिस्सों में हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत का मोर्चा खोल रखा है. कुछ इलाकों में मुसलमानों को हिंदू त्योहारों और मेलों में एंट्री करने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं. ऐसी घटनाएं महाकुंभ से लेकर होली में भी देखी गई थी. कई हिंदू त्योहार में मुसलमानों को स्टॉल लगाने या उनमें हिस्सा लेने से रोका गया. ऐसा प्रतीत होता है कि इससे समाज के एक विशिष्ट वर्ग के प्रति भेदभाव और नफ़रत का माहौल पनप रहा है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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