हम देश के गद्दारों के साथ नहीं; आतंकवाद के इल्ज़ाम में पकड़े गए आरोपियों पर मुसलमानों का दो टूक

Saharanpur Muslims on Terrorism: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल के डॉक्टर आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर के लोग हैरान हैं. इस गिरफ्तारी पर सहारनपुर के मुसलमानों ने बड़ा बयान दिया है. जम्मू–कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद खुलासा हुआ कि आदिल पर जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं. CCTV फुटेज में आदिल के पोस्टर लगाते हुए दिखने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. इसके बाद एक-एक करके कई चौंकाने वाले राज सामने आने लगे.

जांच में पता चला कि डॉक्टर आदिल करीब एक साल से सहारनपुर में एक्टिव था और यहां एक आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था. गिरफ्तारी के बाद उसके लॉकर से AK-47 राइफल भी बरामद की गई, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया. आदिल के अलावा कई अन्य डॉक्टरों के भी आतंकी लिंक सामने आए हैं. फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीन, दिल्ली धमाके में पकड़ा गया डॉक्टर उमर और लखनऊ का डॉक्टर परवेज भी जांच के दायरे में हैं. डॉक्टर परवेज पहले सहारनपुर के किशनपुर में भी रह चुका था.

ATS और अन्य जांच एजेंसियों ने डॉक्टर आदिल के सभी मरीजों की लिस्ट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, गैजेट और हॉस्टल रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं. जहां वह रहता था, वहां के पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई है. जांच एजेंसियों का कहना है कि छुट्टी वाले दिन आदिल कहां जाता था, किन-किन लोगों से मिलता था और किससे संपर्क में था. यह सब जानकारी बारीकी से खंगाली जा रही है. अगर समय रहते आदिल गिरफ्तार न होता, तो संभव है कि वह डॉक्टर के चोले में अपने नेटवर्क को और बड़ा कर देता.

मुस्लिम समाज के लोगों ने क्या कहा?

इस मामले पर कई स्थानीय मुस्लिम नेताओं और समाज के लोगों ने साफ कहा कि आतंकवाद का न कोई धर्म है न कोई जाति, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उनका कहना है कि “यह देश हमारा है, और देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए. दोषी साबित होने पर ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियां सीख लें कि गद्दारी का अंजाम क्या होता है.”