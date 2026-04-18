देवबंद के छात्र के लिए नसीहत; ये काम किया तो दिखा दिया जाएगा सीधा घर का रास्ता

सहारपुर के दारुल उलूम देवबंद के प्रबंधन ने एक गाइडलाइन जारी कर स्टूडेंट्स को हॉस्टल में स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है. अगर वो पकड़े गए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनका दाखिला भी रद्द कर दिया जा सकता है.
Trending Photos
नई दिल्ली: मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा का केंद्र सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद अपने एक फैसले के लिए चर्चा में हैं.
यहाँ के इंतजामिया ने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी हैहॉस्टल के प्रभारी मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास की जानिब से एक निर्देश जारी कर कैम्पस में चस्पा किया गया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी छात्र चाहे नया हो या पुराना, स्मार्ट फोन अपने पास नहीं रखेगा. अगर तलाशी के दौरान किसी छात्र के पास ऐसा मोबाइल बरामद होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनका नामांकन रद्द करना भी शामिल है. यह भी कहा गया है कि मोबाइल चाहे इस्तेमाल में हो या नहीं, उसके पास मिलने पर वही छात्र जिम्मेदार माना जाएगा.
मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास ने बताया कि यह कदम छात्रों को उनके असल मकसद से भटकने से रोकने के लिए उठाया गया है. मॉडर्न तकनीक के बेजा इस्तेमाल से पढ़ाई पर असर पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि छात्रों का पूरा ध्यान तालीम पर मारकूज रहे. संस्थान का मकसद छात्रों को बेहतर इस्लामी शिक्षा देना है, और इसके लिए अनुशासन सबसे ज़रूरी चीज़ है.
वहीँ, संस्थान के इस फैसले पर जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा ने कहा, "सभी स्कूल कॉलेज का अपना एक निजाम होता है, और यह पहली बार नहीं है जब दारुल उलूम में स्मार्टफोन लगाने पर पाबंदी लगाई गई हो. पिछले वर्ष भी है पाबंदी लगाई गई थी." उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं की स्मार्टफोन बहुत उपयोगी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई के लिए नुकसानदायक है. अगर पढ़ाई करते वक़्त स्मार्टफोन पास में है, तो ध्यान डाइवर्ट होता है, और बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं.
इसलिए, दारुल उलूम किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है. उनका मकसद यही है कि बच्चों को किताबों से जोड़ना. दारुल उलूम का ये फैसला बहुत काबिले तारीफ है. इसका हमें इस्तकबाल करना चाहिए. हमें लगता है कि सिर्फ दारुल उलूम ही नहीं, बल्कि अन्य कॉलेज, स्कूलों और यूनिवर्सिटी में भी इसे लागू करना चाहिए.
इसे भी पढ़ें: 75 देशों में फैला है इस्लामिक बैंकिंग कारोबार; सफल हुआ तो बंद हो जाएगी अमीर देशों की दुकान