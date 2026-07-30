/हरिद्वार में कांवड़ लेने पहुंचे एक्स-मुस्लिम सलीम वास्तविक को पुजारियों ने भगाया, पुलिस भी हुई सख्त

राज्य चुनें
Uttarakhand News: खुद को एक्स-मुस्लिम बताने वाले और एक हिंदू व्यापारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का हत्यारा सलीम वास्तिक उर्फ़ सलीम खान अपने पांच साथियों के साथ हरिद्वार 'कांवड़' का जल लेने पहुंचा था. लेकिन, पहले ही दिन हवन करने और गंगा से जल लेने के बाद पुजारियों ने उन्हें बुरी तरह फटकारा और सबके सामने बेइज्जत करके वहां से भगा दिया. पंडितों की आपत्तियों के बाद सलीम वास्तिक दूसरी धर्मशाला चला गया है, लेकिन उसने कहा कि वो हवन जारी रखेगा और 7 अगस्त को गंगाजल लेकर गाजियाबाद के दसना पीठ लौटेगा.
दरअसल, सलीम वास्तिक अपने साथियों के साथ एक धर्मशाला में हवन कर रहा था. धर्मशाला कमेटी ने इस अनुष्ठान पर आपत्ति जताई और इसे बीच में ही रुकवा दिया, जिससे सलीम वास्तिक ने हंगामा खड़ा कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया और शांति बनाए रखने की अपील की. इसके बाद 'पूर्व-मुस्लिम' सलीम वास्तिक अपने साथियों के साथ धर्मशाला से चला गया और दूसरे आश्रम में चले गए. सलीम वास्तविक के एक साथी ने बताया कि वे हरिद्वार से 'कांवड़' लेकर गाजियाबाद के दसना पीठ में 'जलाभिषेक'करने जा रहे थे. हरिद्वार में सलीम वास्तिक और उनके साथियों की मौजूदगी को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क रहीं.
उत्तर प्रदेश से 5 Ex मुस्लिम कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। इसमें हिन्दू बच्चे का हत्यारा सलीम वास्तिक भी शामिल है, जो फिलहाल बेल पर जेल से बाहर आया हुआ है। 7 अगस्त को ये सभी हरिद्वार से चलेंगे और गाजियाबाद के डासना मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। pic.twitter.com/P3jrYzCFNp
— Sachin Gupta (@Sachingupta) July 30, 2026
सलीम वास्तिक के साथियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा करने का उनका मकसद दुनिया में शांति, सामाजिक सद्भाव और देश में अमन-चैन के लिए प्रार्थना करना है. उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को वे 'हर की पौड़ी' से गंगाजल लेकर गाजियाबाद के लिए निकलेंगे. वहां, वे 'दासना पीठ' में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. इससे पहले, वे हवन-यज्ञ की रस्में पूरी करने के लिए 6 अगस्त तक एक दूसरे आश्रम में रुकेंगे. सलीम वास्तिक ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले से तय जगह पर यज्ञ करने की इजाजत नहीं दी गई. इसलिए, उन्होंने किसी दूसरे आश्रम में यह रस्म पूरी करने का फैसला किया.
सिटी स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) कुंदन सिंह राणा ने बताया कि सलीम वास्तिक और बाकी लोगों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आश्रम भेजा गया था. ग्रुप की सदस्य अनीशा बानो ने बताया कि उन्होंने दो साल पहले इस्लाम छोड़ दिया था. 2024 में उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया और उनके दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया. उन्हें बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं है. उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना करने के मकसद से कांवड़ यात्रा में शामिल हुई हैं.
गौरतलब है कि जो खुद को 'एक्स-मुस्लिम' बताने वाला सलीम वास्तिक ने 1995 में दिल्ली के एक व्यापारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का अपहरण किया था और फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी. इस अपराध के लिए सलीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. पैरोल पर रिहा होने के बाद वह अपने गांव से भाग गया, अपनी पहचान बदल ली और खुद को मृत घोषित करवा लिया. इसके बाद उसने 'एक्स-मुस्लिम' सलीम वास्तिक नाम अपना लिया. दिल्ली पुलिस ने उसे 31 अप्रैल, 2026 को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन, वह बीमारी का नाटक करके रिहाई पाने में कामयाब रहा और अब एक बार फिर समाज में नफरत फैला रहा है.