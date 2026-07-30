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हरिद्वार में कांवड़ लेने पहुंचे एक्स-मुस्लिम सलीम वास्तविक को पुजारियों ने भगाया, पुलिस भी हुई सख्त

Haridwar News: हरिद्वार में कांवड़ का जल लेने आए सलीम वास्तविक को विरोध के बाद पुजारियों ने वहां से चले जाने को कहा. इसके बाद पुलिस ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा हुई.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 30, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:15 AM IST
हरिद्वार में कांवड़ लेने पहुंचे एक्स-मुस्लिम सलीम वास्तविक को पुजारियों ने भगाया, पुलिस भी हुई सख्त

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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