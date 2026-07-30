/हरिद्वार में कांवड़ लेने पहुंचे एक्स-मुस्लिम सलीम वास्तविक को पुजारियों ने भगाया, पुलिस भी हुई सख्त

गौरतलब है कि जो खुद को 'एक्स-मुस्लिम' बताने वाला सलीम वास्तिक ने 1995 में दिल्ली के एक व्यापारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का अपहरण किया था और फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी. इस अपराध के लिए सलीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. पैरोल पर रिहा होने के बाद वह अपने गांव से भाग गया, अपनी पहचान बदल ली और खुद को मृत घोषित करवा लिया. इसके बाद उसने 'एक्स-मुस्लिम' सलीम वास्तिक नाम अपना लिया. दिल्ली पुलिस ने उसे 31 अप्रैल, 2026 को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन, वह बीमारी का नाटक करके रिहाई पाने में कामयाब रहा और अब एक बार फिर समाज में नफरत फैला रहा है.