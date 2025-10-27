Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2977046
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

साध्वी प्राची के बयान पर तिलमिला उठे संभल के सांसद; एनकाउंटर, आतंक, बुर्का, दाढ़ी- टोपी पर प्रहार!

Jiya Ur Rehman Warq on Sadhvi Prachi: संभल में सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क साध्वी प्राची के मुस्लिमों के वोट अधिकार खत्म करने और नाबालिग दंगाइयों के एनकाउंटर वाले बयान पर भड़क गए. उन्होंने इसे साजिश बताया और साध्वी प्राची पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:35 PM IST

Trending Photos

साध्वी प्राची के बयान पर तिलमिला उठे संभल के सांसद; एनकाउंटर, आतंक, बुर्का, दाढ़ी- टोपी पर प्रहार!

Jiya Ur Rehman Warq on Sadhvi Prachi: हाल में ही बीजेपी नेत्री साध्वी प्राची ने दंगे में शामिल नाबालिग मुस्लिमों के एनकाउंटर और मुस्लिमों के वोट का अधिकार खत्म करने की बात कही थी. इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है. साध्वी प्राची के बयान का चारो तरफ आलोचना हो रही है. इस बीच संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्क ने साध्वी प्राची पर तीखा हमला बोला है.

सपा सांसद ने कहा, “साध्वी प्राची को एनकाउंटर की परिभाषा नहीं पता. यूपी में जिस तरह के फर्ज़ी एनकाउंटर हो रहे हैं, उनका यह बयान ऐसे गैरकानूनी कामों को बढ़ावा देने वाला है.” उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह बयान एक साजिश के तहत दिया गया है, इसलिए सरकार को इसकी गहन जांच करवाकर साध्वी प्राची के खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज करना चाहिए.

बीजेपी नेता पर बोला हमला
मुस्लिमों के वोट अधिकार खत्म करने वाले बयान पर सपा सांसद ने साध्वी प्राची को सीधी चुनौती दी. उन्होंने कहा, “अगर हिम्मत है तो मुस्लिमों का वोट देने का अधिकार खत्म करके दिखाओ. वोट का अधिकार किसी की जागीर नहीं है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता.” 

Add Zee News as a Preferred Source

संगीत सोम पर भी भड़के सपा  सांसद

साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता संगीत सोम को भी निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा, “बीजेपी के लोगों को बुर्का, टोपी और दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नज़र आती है, जबकि हकीकत यह है कि बुर्के में शराफ़त और तहज़ीब झलकती है. बुर्का इस्लाम में पर्दे का पैग़ाम है, न कि आतंक का.” सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी नेता केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी बयानबाज़ी करते हैं और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Jiya Ur Rehman Warq on Sadhvi Prachi

Trending news

Haj Installment Deadline
इस तारीख तक जमा करें हज जाने वाले लोग दूसरी किस्त, जानें कब है आखिरी डेडलाइन
Umar Khalid Bail Hearing
क्या जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद? आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Israeli airstrikes on Lebanon
इजरायल बार-बार कर रहा है सीजफायर का उल्लंघन, लेबनान में भीषण बमबारी से 4 की मौत
AMU Student Attack
AMU News: 11वीं के छात्र पर तमंचे की बट से हमला, पुलिस जांच में जुटी
Abdul Bari Siddiqui on Tejashwi Yadav
तेजस्वी जननायक नहीं, RJD के ही दिग्गज मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान
Maulana Ishaq Gora on Pakistani Serials
PAK सीरियल देखकर बिगड़ रही हैं हमारी बहू-बेटियां, मौलाना ने दी औरतों को नसीहत
BJP Ex MLA Controversial Remark
10 मुस्लिम लड़कियों को उठा लो, नौकरी का इंतज़ाम करूंगा; BJP पूर्व MLA के जहरीले बोल
Salman Khan Terrorist Remark Pakistan
पाकिस्तान का पागलपन! सलमान खान को किया ‘आतंकवादी’ घोषित, भारत में मचा हंगामा
Bihar News
बिहार में वक्फ कानून को लेकर वाम दलों का बड़ा स्टैंड; मुसलमानों से किया ख़ास वादा!
West Bengal news
तहसीन 350 करोड़ चिट फंड केस में गिरफ्तार, पुलिस को कोर्ट से मिली दस दिन की रिमांड