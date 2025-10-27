साध्वी प्राची के बयान पर तिलमिला उठे संभल के सांसद; एनकाउंटर, आतंक, बुर्का, दाढ़ी- टोपी पर प्रहार!

Jiya Ur Rehman Warq on Sadhvi Prachi: हाल में ही बीजेपी नेत्री साध्वी प्राची ने दंगे में शामिल नाबालिग मुस्लिमों के एनकाउंटर और मुस्लिमों के वोट का अधिकार खत्म करने की बात कही थी. इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है. साध्वी प्राची के बयान का चारो तरफ आलोचना हो रही है. इस बीच संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्क ने साध्वी प्राची पर तीखा हमला बोला है.

सपा सांसद ने कहा, “साध्वी प्राची को एनकाउंटर की परिभाषा नहीं पता. यूपी में जिस तरह के फर्ज़ी एनकाउंटर हो रहे हैं, उनका यह बयान ऐसे गैरकानूनी कामों को बढ़ावा देने वाला है.” उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह बयान एक साजिश के तहत दिया गया है, इसलिए सरकार को इसकी गहन जांच करवाकर साध्वी प्राची के खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज करना चाहिए.

बीजेपी नेता पर बोला हमला

मुस्लिमों के वोट अधिकार खत्म करने वाले बयान पर सपा सांसद ने साध्वी प्राची को सीधी चुनौती दी. उन्होंने कहा, “अगर हिम्मत है तो मुस्लिमों का वोट देने का अधिकार खत्म करके दिखाओ. वोट का अधिकार किसी की जागीर नहीं है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता.”

संगीत सोम पर भी भड़के सपा सांसद

साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता संगीत सोम को भी निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा, “बीजेपी के लोगों को बुर्का, टोपी और दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नज़र आती है, जबकि हकीकत यह है कि बुर्के में शराफ़त और तहज़ीब झलकती है. बुर्का इस्लाम में पर्दे का पैग़ाम है, न कि आतंक का.” सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी नेता केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी बयानबाज़ी करते हैं और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं.