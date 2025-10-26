Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2975787
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

संभल के वारिस नगर में 34 मकानों पर बुलडोजर की तैयारी, दहशत में हैं लोग

Waris Nagar News: संभल के चंदोसी में वारिस नगर मोहल्ले में पालिका की जमीन पर बने 34 अवैध मकानों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया. 24 घंटे में मुनादी के बाद मकान खाली नहीं होने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:45 AM IST

Trending Photos

संभल के वारिस नगर में 34 मकानों पर बुलडोजर की तैयारी, दहशत में हैं लोग

Waris Nagar News: संभल के चंदोसी क्षेत्र में नगर निगम की लगभग साढ़े छह बीघा जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर मकान बनाने वालों के खिलाफ शासन ने कड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने वारिस नगर मोहल्ले में 34 मकानों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह ने जारी किया है.

नगर पालिका प्रशासन ने कहा कि इन अवैध मकानों को खाली कराने के लिए कल 24 घंटे में मुनादी कराई जाएगी. मुनादी के बाद अगर मकान खाली नहीं किए गए तो बुलडोजर कार्रवाई के जरिए इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा. इस आदेश की जानकारी मिलने के बाद वारिस नगर मोहल्ले में हड़कंप मच गया है.

इस बीच, वारिस नगर में पालिका की जमीन पर बनी रजा ए मुस्तफा मस्जिद के अवैध निर्माण को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद ध्वस्त कर दिया है. यह कदम मस्जिद प्रबंधन की तरफ से नियमों के पालन और विवाद से बचने के लिए उठाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने किया सबकुछ साफ
मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह ने साफ किया कि पालिका की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण नियमों के खिलाफ है और प्रशासन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों को समय रहते हट जाना चाहिए. वरना बुलडोजर एक्शन होगा. वहीं, नगर पालिका प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अवैध निर्माण से दूर रहें और नियमों का पालन करें. 

संभल में क्यों बुलडोजर एक्शन
गौरतलब है कि संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के बाद शहर और आसपास के इलाकों में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है. इस दौरान कई मकानों, मस्जिदों और इदगाहों को ध्वस्त किया गया है. वारिस नगर मोहल्ले में पालिका की जमीन पर बने अवैध मकानों को हटाने की योजना इसी कार्रवाई का हिस्सा है. साथ ही राज्य के कई जिलों में भी बुलडोजर एक्शन जारी है. कथित अवैध मकान, दुकान, मदरसा और मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है.

रिपोर्ट: सुनील सिंह

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Waris Nagar NewsSambhal news

Trending news

amu suicide
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंदे से लटकी मिली छात्रा की लाश; कैंपस में हड़कंप!
Afghanistan Pakistan Ceasefire
क्या अब खत्म होगी पाकिस्तान-अफगानिस्तान की दुश्मनी? इस्तांबुल में फिर हुई बैठक
Donald Trump Qatar Meeting
कतर के अमीर ने क्यों रोका ट्रंप का विमान? कहा- 'भरने नहीं दूंगा उड़ान'
delhi riots 2020
कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी या मिलेगी राहत? कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Balochistan Conflict
70 साल से जल क्यों रहा बलूचिस्तान? पाकिस्तान की नाकामी का खौफनाक सच आया सामने!
UP News
प्रयागराज में आलम के ढाबे पर चला बुलडोजर; आरोपी पर है धर्मांतरण का केस
Karnataka News
मंगनी की खबर से भड़की प्रेमिका, इशाक के खिलाफ दर्ज करा दिया धर्म परिवर्तन का केस?
nuh news
नूंह जलसे में हिंदू-मुस्लिम एकता का नफरतियों को करारा जवाब, बिरयानी-चाय ने जीता दिल!
Bangladesh news
बांग्लादेश: 'जुलाई चार्टर' पर सियासी खींचतान तेज; NCP ने उड़ाई युनूस सरकार की नींद!
Ajmer News
आजम खान ने लगाई गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी, बोले- बहुत सताया, झूठे केस झेले अब...