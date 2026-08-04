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बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा पर रोक? तमन्ना मलिक और अमन त्यागी को SDM कोर्ट का नोटिस

Tamanna Malik wearing burqa Kanwar Yatra Controversy: कांवड़ यात्रा में मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर शामिल होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. संभल SDM कोर्ट ने उन्हें और उनके पति अमन त्यागी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. वहीं, कुछ हिंदू संतों ने भी इस पर आपत्ति जताई है. मामला अब चर्चा और बहस का विषय बन गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Aug 04, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:32 AM IST
बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा पर रोक? तमन्ना मलिक और अमन त्यागी को SDM कोर्ट का नोटिस

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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