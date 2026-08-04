/बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा पर रोक? तमन्ना मलिक और अमन त्यागी को SDM कोर्ट का नोटिस

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Tamanna Malik wearing burqa Kanwar Yatra Controversy: हिंदू समुदाय की कांवड़ यात्रा चल रही है. हिंदू समुदाय के साथ मुस्लिम बिरादरी के कई मर्द और औरतें भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं. इस बीच बुर्का, टोपी और दीगर मुस्लिम पहचान वाले कपड़े पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कथित मुस्लिम को लेकर हिंदू संत ने नाराजगी व्यक्त की है. वहीं, संभल SDM कोर्ट ने मुस्लिम तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर पाबंदी लगा दी है. तमन्ना मलिक पिछले साल भी बुर्का पहनकर अपने पति के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुई थी, उस वक्त तमन्ना मलिक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी.
संभल SDM कोर्ट ने तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को नोटिस भेजा है. नोटिस में तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर शांति भंग होने की आशंका जताई गई है. SDM कोर्ट ने तमन्ना मिलक और उनके पति को SDM कोर्ट में पेश होकर बुर्का पहनकर कांवड़ लाने की वजह बताने का आदेश जारी किया. साथ ही कोर्ट के जरिए 6 महीने के लिए तमन्ना मलिक और पति अमन त्यागी को 20 हजार के मुचलके से पाबंद किया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त को तमन्ना मलिक कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाएगी.
गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर जनपद स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने कथित मुस्लिम मर्द और औरतों के कांवड़ यात्रा में शामिल होने को लेकर फरमान जारी किया. फरमान में हिंदू बिरादरी के लोगों से अपील की गई है कि बुर्का पहनकर टोपी लगाकर कांवड़ लाने वाले मुस्लिम लोगों का विरोध करें. स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि अगर मुस्लिम लोगों को कांवड़ लानी है, तो सनातनी भगवा कपड़े पहन कर लाएं.