/बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा पर रोक? तमन्ना मलिक और अमन त्यागी को SDM कोर्ट का नोटिस

Tamanna Malik wearing burqa Kanwar Yatra Controversy: हिंदू समुदाय की कांवड़ यात्रा चल रही है. हिंदू समुदाय के साथ मुस्लिम बिरादरी के कई मर्द और औरतें भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं. इस बीच बुर्का, टोपी और दीगर मुस्लिम पहचान वाले कपड़े पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कथित मुस्लिम को लेकर हिंदू संत ने नाराजगी व्यक्त की है. वहीं, संभल SDM कोर्ट ने मुस्लिम तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर पाबंदी लगा दी है. तमन्ना मलिक पिछले साल भी बुर्का पहनकर अपने पति के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुई थी, उस वक्त तमन्ना मलिक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी.