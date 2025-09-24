शाही जामा मस्जिद के पास वक्फ की दुकान पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने लगाया ताला

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रशासन ने वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. संभल के शाही जामा मस्जिद से लगभग 150 कदम की दूरी पर स्थित वक्फ की दुकान में लंबे समय से चल रहे अनधिकृत बेसमेंट को आज (24 सितंबर) सील कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान दुकान से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश भी दिए गए. अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि अवैध कब्जे का आरोपी दुकानदार कार्रवाई से पहले ही फरार हो गया.

एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि यह दुकान वक्फ बोर्ड की इजाजत के बिना सालों से संचालित की जा रही थी. 9 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि इस दुकान से अवैध कब्जा हटाया जाए. आदेश के अनुपालन में बुधवार को अल्पसंख्यक विभाग, तहसील प्रशासन और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बेसमेंट को सील कर दिया गया.

तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि वक्फ बोर्ड ने पहले से 22 दुकानों को स्वीकृति दी थी, लेकिन कौसर और अफसर नामक व्यक्तियों ने बोर्ड की इजाजत के बिना अवैध रूप से बेसमेंट बनाकर दुकान शुरू कर दी. शिकायत के बाद वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि इस बेसमेंट को सीज किया जाए. जिलाधिकारी ने भी उन्हीं आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.

बुधवार को जब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा तो संबंधित व्यक्ति वहां मौजूद नहीं थे और मौके से फरार पाए गए. इसके बाद अधिकारियों ने दुकान को ताला लगाकर सील कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने और उन पर हो रहे अवैध कब्जों को खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया है. तहसील प्रशासन ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड और जिलाधिकारी के आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया है. हालांकि, इस अचानक हुई कार्रवाई ने न सिर्फ स्थानीय दुकानदारों बल्कि राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी हलचल मचा दी है.