Satire: 3 तलाक के ये हैं 18 रीज़न, लेकिन लेग पीस वाला रीजन है सबसे यूनिक!

सऊदी अरब से फ़ोन पर तीन तलाक

दुबई से व्हाट्सएप पर तीन तलाक

दूर बैठे पति का SMS पर तीन तलाक

कपड़ा खरीदने के झगड़े में मॉल में तीन तलाक

बाजार जाने के झगड़े में सड़क पर तीन तलाक

दहेज में कार न मिलने पर तीन तलाक

दहेज़ में बुलेट न मिलने पर तीन तलाक

दहेज़ में मोटी रकम न मिलने पर तीन तलाक

मायके से पैसा न लाने पर तीन तलाक

लगातार 3 बेटी पैदा करने पर तीन तलाक

बेटा पैदा न करने पर तीन तलाक

सब्जी में नमक ज्यादा होने पर तीन तलाक

पति के गुस्से में होने पर तीन तलाक

पति के नशे में होने पर तीन तलाक

पति से ज़बान लड़ाने पर तीन तलाक

सास- नन्द से न पटने पर तीन तलाक

पति के जवान रहते पत्नी की उम्र ढलने पर 3 तलाक

बाहर दूसरी पसंद आ जाने पर तीन तलाक

अब इस मामले में आप किसे कसूरवार मानेंगे?

कानपुर के बिल्हौर में ककवन रोड पर एक गेस्ट हाउस में शनिवार को निकाह समारोह में लेग पीस पर हुए विवाद के बाद लड़की को दुल्हे ने गुस्से में तीन तलाक दे दिया. बारामऊ गांव के निवासी गुड्डू ने अपनी बेटी निशा का निकाह बिल्हौर निवासी पप्पू के बेटे फजल से तय किया था. निकाह की रस्म पूरी होने के बाद बराती खाना खाने लगे. इसी बीच लेग पीस को लेकर जमील और सलीम की बराती जीशान से बहस हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. मारपीट की सूचना मिलने पर दूल्हा फजल भी आक्रोशित हो गया, और मंच से ही दुल्हन को तीन तलाक दे दिया! पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों को समझा- बुझाकर दोबारा निकाह पढवाया और बरात को विदा किया गया.

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उपरोक्त कारण मुस्लिम समाज में तीन तलाक के कुछ तात्कालिक परिस्थितियां हैं. ऐसी खबरें/ मामले आते रहते हैं, भले ही इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और ये बहुसंख्यक हिन्दू समाज में होने वाले तलाक के मामलों से तुलनात्मक रूप से काफी कम है. इसके बावजूद जब सरकार ने इंस्टेंट तीन तलाक पर रोक लगाते हुए इसे अवैध घोषित कर दिया तो, मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका नाराज़ हो गया! हालांकि, नाराजगी के उनके अपने कुछ वैलिड रीज़न हैं? वो तीन तलाक पर रोक से ज्यादा पति को 3 साल के लिए जेल भेजने के प्रावधान से दुखी हैं, कि जब तलाक हुआ ही नहीं, तो फिर पति जेल क्यों जाएगा, और जेल से जब लौटकर आएगा तो पत्नी के साथ सामान्य समबन्ध कैसे बहाल होगा? लेकिन समाज के पास खुद इसे रोकने का कोई मेकैनिज्म नहीं हैं. हदीस में एक साथ तीन तलाक को बुरा भी बताया गया है, लेकिन जब अगर कोई किसी को दे दिया तो उसे वैध भी मान लिया जाता है. अब महिलाएं खुद तय करें कि ऐसी पतियों को क्या करना चाहिए?

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