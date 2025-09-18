MP: मीट दुकानों के खिलाफ VHP-बजरंग दल का हनुमान चालीसा पाठ, 8 दुकान सील
MP: मीट दुकानों के खिलाफ VHP-बजरंग दल का हनुमान चालीसा पाठ, 8 दुकान सील

Satna Illegal Meat Shops: सतना में अवैध मांस दुकानों को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राजेंद्र नगर मार्ग पर हनुमान चालीसा पाठ और टायर जलाकर विरोध किया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:05 PM IST

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना शहर में अवैध मांस की दुकानों को शहर के बीच से हटाने की मांग को लेकर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी राजेंद्र नगर के सड़क पर इकट्ठा हुए और खूंथी इलाके समेत शहर के दूसरे क्षेत्रों में संचालित हो रही अवैध मांस दुकानों को तत्काल हटाने की डिमांड की. साथ ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीचों-बीच हनुमान चालीसा का पाठ किया और टायर जलाकर नारेबाजी की.

हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर के बीच में चल रही मांस की दुकानें कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती बन चुकी हैं, इसलिए इन्हें फौरन बाहर शिफ्ट किया जाए. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि हनुमान चालीसा पाठ का उद्देश्य मांस व्यापारियों को “सद्बुद्धि” देने के लिए है. प्रोटेस्ट के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने SDM राहुल सिलाडिया को ज्ञापन सौंपकर अवैध मांस दुकानों को हटाने की अपनी मांग दर्ज कराई. ज्ञापन में कहा गया कि प्रशासन जल्द से जल्द शहर के मध्य से अवैध मांस दुकानों को हटाकर इन्हें निर्धारित स्थान पर शिफ्ट करे.

SDM राहुल सिलाडिया ने बताया कि शहर के अंदर संचालित हो रही अवैध मांस दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. राजेंद्र नगर मार्ग पर 8 दुकानों को चिन्हित कर बुधवार को सील कर दिया गया. साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे प्रतिष्ठानों को हटाने की प्रक्रिया जारी है. प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान निगम और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा. कई स्थानों पर मांस की दुकानों के संचालकों और पुलिस और नगर निगम प्रशासन के बीच गहमागहमी भी देखने को मिली. हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए कार्रवाई पूरी की गई.

बजरंग दल का कहना है कि जब तक शहर के बीच से अवैध मांस की सभी दुकानें हटाई नहीं जातीं, तब तक विरोध जारी रहेगा. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी अवैध दुकानों को नियमों के मुताबिक हटाया जाएगा और इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा.

