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हज के बाद हर मुसलमान जानना चाहता है यह रस्म; कब बदला जाएगा काबा शरीफ का गिलाफ?

Kaba Sharif Ghilaf Change: हज की रस्में पूरी होने के बाद मक्का में काबा शरीफ का नया गिलाफ (किस्वा) आधिकारिक रूप से संरक्षकों को सौंप दिया गया है. अब किस्वा को बदलने की रस्म की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और इसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया. इस बार किस्वा को बहुत ही सावधानी के भव्य ढंग से तैयार किया गया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 30, 2026, 07:14 PM IST

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काबा शरीफ के कस्टोडियन को सौंपा गया किस्वा
काबा शरीफ के कस्टोडियन को सौंपा गया किस्वा

Kaba Sharif News Today: दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए मक्का स्थित काबा शरीफ का अहम मुकाम है. हज के बाद मुकद्दस काबा शरीफ से जुड़ी एक अहम रस्म की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. हर साल की तरह इस बार भी नए हिजरी साल के पहले दिन काबा शरीफ का नया गिलाफ चढ़ाया जाएगा. इस मौके पर एक खास और जज्बाती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें काबा का नया गिलाफ आधिकारिक रूप से उसके संरक्षकों को सौंप दिया गया.

दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक शाह सलमान बिन अब्दुलअजीज की ओर से मक्का के डिप्टी अमीर शहजादा सऊद बिन मिशाल ने शुक्रवार (29 मई) को काबा शरीफ का नया गिलाफ सौंपा. यह गिलाफ काबा के डिप्टी चीफ कस्टोडियन अब्दुल मलिक बिन ताहा अल-शैबी को दिया गया. यह प्रक्रिया हर साल होने वाली उस रिवायत का हिस्सा है, जिसके तहत नए हिजरी साल की पहली तारीख यानी एक मुहर्रम को काबा का गिलाफ बदला जाता है.

गिलाफ सौंपने का यह समारोह आगामी गिलाफ परिवर्तन की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है. इस मौके पर हज और उमरा मामलों के मंत्री, मस्जिद-ए-हराम और मस्जिद-ए-नबवी की देखरेख करने वाली संस्था के प्रमुख तौफीक अल-रबीआ और काबा शरीफ के चीफ कस्टोडियन अब्दुल मलिक अल-शैबी ने संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए.

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काबा का नया गिलाफ खास तौर पर किंग अब्दुलअजीज परिसर में तैयार किया गया है. इसकी तैयारी में बहुत ही सावधानी, कुशल कारीगरी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया. गिलाफ को बेहतरीन गुणवत्ता वाले प्राकृतिक रेशम से बनाया गया है, जिसे गहरे काले रंग में रंगा गया है.

इस गिलाफ की ऊंचाई 14 मीटर है. इसके ऊपरी एक-तिहाई हिस्से में एक स्पेशल पट्टी लगाई गई है, जिसकी चौड़ाई 95 सेंटीमीटर और लंबाई 47 मीटर है. यह पट्टी 16 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित है. इन हिस्सों को सुंदर इस्लामी नक्शों, अद्भुत नक्काशी और खूबसूरत अरबी सुलेख से सजाया गया है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं.

काबा के गिलाफ, जिसे "किस्वा" भी कहा जाता है, की तैयारी में हर साल बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रेशम, चांदी और सुनहरे धागों का इस्तेमाल किया जाता है. कुशल कारीगर कई महीनों तक मेहनत करके इसे तैयार करते हैं, ताकि यह इस्लामी कला और शिल्पकला की बेहतरीन मिसाल बन सके.

हाल के सालों में सऊदी अरब ने गिलाफ बदलने की रिवायत में बदलाव किया है. पहले यह प्रक्रिया आमतौर पर हज के दौरान होती थी, लेकिन अब नए हिजरी साल के पहले दिन यानी एक मुहर्रम को गिलाफ बदला जाता है. इसी रिवायत के तहत इस बार भी नया गिलाफ तैयार कर कस्टोडियन के हवाले कर दिया गया है.

इस बीच सऊदी अरब ने हज 1447 हिजरी के सफल समापन का ऐलान किया है. अधिकारियों ने कहा कि इस साल हज के दौरान सुरक्षा, इंतजाम और सर्विस का मजबूत और बेहतरीन तालमेल देखने को मिला. इसकी वजह से दुनिया भर से आए लाखों आजमीन ने अपने मजहबी रस्मों को आसानी से और शांति के साथ पूरा कर सके. 

सऊदी प्रशासन के मुताबिक, हज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सर्विस और दूसरी सहूलियतों का व्यापक स्तर पर प्रबंध किया गया था. यही वजह रही कि अल्लाह के मेहमान कहलाने वाले हाजियों ने अपने मजहबी रस्मों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सके. इस साल पूरी दुनिया से 17 लाख 7 हजार 301 लोगों हज अदा की.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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