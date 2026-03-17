हज 2026 से पहले सऊदी का बड़ा ऐलान, उमराह यात्रियों के लिए सख्त डेडलाइन लागू

Umrah Visa Deadline 2026: हर साल लाखों लोग हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं. इसके अलावा, दुनिया भर से लाखों लोग उमरा करने के लिए भी सऊदी अरब आते हैं. साल 2026 के हज सीजन की तैयारियों को देखते हुए सऊदी सरकार ने उमरा करने आने वाले जायरीन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. साथ ही महत्वपूर्ण समय-सीमाएं घोषित की हैं. हज और उमरा मंत्रालय ने कहा कि, मौजूदा उमरा सीजन के तहत हज तीर्थयात्रा के दौरान व्यवस्थाओं के सुचारू प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए वीजा जारी करने, देश में एंट्री करने और डिपार्चर करने की अंतिम तारीखें तय कर दी गई हैं.

मंत्रालय के मुताबिक, उमरा वीजा जारी करने की आखिरी तारीख इस्लामी महीने शव्वाल के पहले दिन निर्धारित की गई है. इसके अलावा सभी उमरा तीर्थयात्रियों को शव्वाल की 15 तारीख से पहले सऊदी अरब में एंट्री करना होगा. वहीं, सभी तीर्थयात्रियों के देश से प्रस्थान करने की आखिरी तारीख धू अल-क़ादाह के पहले दिन निर्धारित की गई है. इन समय-सीमाओं का उद्देश्य उमरा तीर्थयात्रियों के प्रवाह को विनियमित करना और हज सीजन शुरू होने से पहले लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है.

यह महत्वपूर्ण घोषणा सऊदी हज और उमरा मंत्रालय द्वारा आयोजित 18वीं गोलमेज बैठक के दौरान की गई, जिसमें उमरा कंपनियों के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक के दौरान इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि सभी कंपनियां और तीर्थयात्री निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हज तीर्थयात्रा केवल वैध हज वीजा का उपयोग करके ही की जा सकती है. उमरा वीज़ा का उपयोग करके हज करना अनुमत नहीं होगा. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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इस बीच, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद, हज 2026 की तैयारियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही हैं. मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि हज तीर्थयात्रियों के लिए वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हज उड़ानों का कार्यक्रम ईद-उल-फ़ित्र के बाद जारी किया जाएगा. मक्का और मदीना में हज तीर्थयात्रियों के लिए आवास, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं को वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है. प्रशासन ने पुष्टि की है कि इस वर्ष तीर्थयात्रियों के आराम और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि वे बिना किसी असुविधा के अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा कर सकें.

हज नीति 2026 के तहत कोटा आवंटन के संबंध में भी बदलाव लागू किए गए हैं. सरकारी हज योजना के लिए आवंटित हिस्से को बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया गया है, जबकि निजी टूर ऑपरेटरों के लिए 30 फीसद का कोटा आरक्षित किया गया है. इस पहल का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है और साथ ही इस प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करना है. अधिकारियों का कहना है कि इन सभी उपायों का लक्ष्य हज और उमरा, दोनों तीर्थयात्राओं का बेहतर प्रबंधन करना और भीड़ का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है. तीर्थयात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमाओं और नियमों का पालन करें, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे.