Delhi Riots: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगा उमर खालिद और दूसरे आरोपियों से परमानेंट पता, जानें पूरा मामला

Supreme Court on Umar Khalid: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम और दूसरे आरोपियों के परमानेंट पते देने का निर्देश दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:11 PM IST

Delhi Riots 2020: सुप्रीम कोर्ट ने आज 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े कथित “बड़ी साज़िश” मामले के आरोपियों से अपना परमानेंट पता देने को कहा. जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने स्टूडेंट लीडर उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ-साथ गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिन पर सख्त अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत आरोप हैं.

जस्टिस कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, “उनमें से हर एक का अभी का पता बताएं.” जब एक पिटीशनर की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा कि “अभी का पता जेल है,” तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसे हर आरोपी का परमानेंट पता देना होगा. जस्टिस कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, “पहले का पता,” और दवे से सभी वकीलों को यह निर्देश बताने को कहा. दवे ने जवाब दिया, “मैं उनसे जानकारी देने के लिए कहूंगा.”

सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस पर भी चिंता जताई और कहा कि बेल की सुनवाई ऐसे मामलों में आम तौर पर होने वाली उम्मीद से ज़्यादा लंबी हो गई है. जस्टिस कुमार की बेंच ने बाकी जवाबी दलीलों के लिए शेड्यूल तय करते हुए कहा, “आप बेल के मामले को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे यह दूसरी अपील हो. दोनों पक्षों ने काफी हद तक दलीलें दी हैं. हमारा मानना ​​है कि एक टाइम शेड्यूल तय करने की ज़रूरत है. हर एक की ओर से ज़ुबानी दलीलें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ASG की सफाई 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.” 

अब इस मामले की आगे की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी. जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने जस्टिस कुमार की बेंच को उस तारीख पर अपनी गैर-मौजूदगी के बारे में बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 10 दिसंबर को उन्हें शामिल करने से पहले पिटीशनर्स के जवाबी सबमिशन को पूरा करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और शिफा का केस लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे और सलमान खुर्शीद से कहा कि वे पक्का करें कि सभी डिफेंस वकील अगली लिस्टिंग की तारीख से पहले कोर्ट मास्टर को ज़रूरी एड्रेस डिटेल्स जमा कर दें. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के शहर दंगों के "बड़ी साज़िश" मामले में आरोपी शरजील इमाम उमर खालिद और कई दूसरे लोगों की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी.

Salaam Tv Digital Team

delhi riots 2020Supreme Court on Delhi riots case

