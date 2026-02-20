Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3116418
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंमुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का नहीं बदलेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका

मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का नहीं बदलेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका

Supreme Court on Murshidabad Babri Masjid: सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण को रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि याचिका में दखल देने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है. 

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:41 PM IST

Trending Photos

मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का नहीं बदलेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका

Murshidabad Babri Masjid News: सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारत में कहीं भी बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी मांग का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने पिटीशनर के वकील की छोटी दलीलें सुनने के बाद केस खारिज कर दिया.

सुनवाई के दौरान पिटीशनर के वकील ने दलील दी कि मुगल शासक बाबर एक हमलावर था और उसके नाम पर मस्जिद बनाना गलत था. उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में "बाबरी मस्जिद" नाम की एक मस्जिद के प्रस्तावित निर्माण का हवाला दिया और कोर्ट से दखल देने की मांग की. हालांकि, बेंच ने पिटीशन के मुद्दों में कानूनी दम नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया.

क्या है पूरा मामला
यह विवाद तब सामने आया जब जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व MLA हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर, 2025 को मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखी और इसका नाम "बाबरी मस्जिद" रखने की मांग की. कबीर ने उस समय कहा था कि कंस्ट्रक्शन संवैधानिक अधिकारों के तहत किया जा रहा है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे मंदिर और चर्च बनाए जा सकते हैं, वैसे ही मस्जिद बनाना भी कानूनी अधिकारों के दायरे में आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कबीर ने क्या किया दावा
कबीर ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ कई केस फाइल किए गए हैं, लेकिन वह कंस्ट्रक्शन जारी रखेंगे. 2 जनवरी को उन्होंने घोषणा की कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट में मस्जिद के साथ एक हॉस्पिटल और एक यूनिवर्सिटी भी शामिल होगी, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिलेंगी. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है. हालांकि, कोर्ट ने यह मांग स्वीकार नहीं की और साफ किया कि याचिका में दखल देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court on Murshidabad Babri MasjidSupreme Court Babri Masjid petitionBabur mosque case

Trending news

Supreme Court on Murshidabad Babri Masjid
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का नहीं बदलेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका
Hyderabad Amberpet Tension
Telangana: तरावीह के दौरान मस्जिद के पास नारेबाजी, हैदराबाद के अंबरपेट में तनाव
mp news
Jabalpur: दुर्गा मंदिर में आरती आरती के दौरान विवाद से बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा
Rajasthan news
हिजाब पहनने पर छात्रा को एग्जाम हॉल में एंट्री से रोका, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन
Uttarakhand news
Uttarakhand: जिन्न के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, फर्जी मौलाना बाबा समेत तीन गिरफ्तार
CAA Supreme Court Hearing
CAA पर रोक लगेगी या मिलेगी सुप्रीम मंजूरी? इस महीने होगी SC में आखिरी सुनवाई
ramzan news
रमजान पर राज्य सरकारों का बड़ा तोहफा, मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पहले छुट्टी
UP News
छोटे भाई ने बड़े भाई तारिक को काटकर आंगन में दफनाया, चाय बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा
UK Blocks US Iran Strike
ईरान पर हमले से पहले ब्रिटेन ने रोका अमेरिका का रास्ता, जानें क्या है पूरा मामला
Trump Iran Warning
मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल, US का दूसरा कैरियर रवाना; ईरान को ट्रंप ने फिर दी धमकी