मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का नहीं बदलेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका

Murshidabad Babri Masjid News: सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारत में कहीं भी बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी मांग का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने पिटीशनर के वकील की छोटी दलीलें सुनने के बाद केस खारिज कर दिया.

सुनवाई के दौरान पिटीशनर के वकील ने दलील दी कि मुगल शासक बाबर एक हमलावर था और उसके नाम पर मस्जिद बनाना गलत था. उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में "बाबरी मस्जिद" नाम की एक मस्जिद के प्रस्तावित निर्माण का हवाला दिया और कोर्ट से दखल देने की मांग की. हालांकि, बेंच ने पिटीशन के मुद्दों में कानूनी दम नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया.

क्या है पूरा मामला

यह विवाद तब सामने आया जब जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व MLA हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर, 2025 को मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखी और इसका नाम "बाबरी मस्जिद" रखने की मांग की. कबीर ने उस समय कहा था कि कंस्ट्रक्शन संवैधानिक अधिकारों के तहत किया जा रहा है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे मंदिर और चर्च बनाए जा सकते हैं, वैसे ही मस्जिद बनाना भी कानूनी अधिकारों के दायरे में आता है.

कबीर ने क्या किया दावा

कबीर ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ कई केस फाइल किए गए हैं, लेकिन वह कंस्ट्रक्शन जारी रखेंगे. 2 जनवरी को उन्होंने घोषणा की कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट में मस्जिद के साथ एक हॉस्पिटल और एक यूनिवर्सिटी भी शामिल होगी, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिलेंगी. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है. हालांकि, कोर्ट ने यह मांग स्वीकार नहीं की और साफ किया कि याचिका में दखल देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है.