‘बहुत देर हो चुकी है’, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह की SC ठुकराई माफी

Colonel Sophia Qureshi Case: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया और राज्य सरकार को दो हफ़्ते के अंदर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला करने का निर्देश दिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:29 PM IST

Supreme Court on Vijay Shah: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने निर्दोष सैलानियों की हत्या कर दी. इस हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया गया और 6 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ एयरस्ट्राइक की. इस ऑपरेशन में कर्नल सोफिया कुरैशी समेत तीन महिला अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई. 

बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए गांवों और कस्बों में रैलियां और मीटिंग्स ऑर्गनाइज कीं. इसी कड़ी में एक मीटिंग मध्य प्रदेश में हुई. इस दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया. इस विवादित बयान से पूरे देश में गुस्सा फैल गया और मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई. लेकिन मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. हालांकि हाईकोर्ट के दखल के बाद मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. 

सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि कानून के मुताबिक, मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से जुड़े जरूरी कदम दो हफ़्ते के अंदर उठाए जाएं. कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले के लंबित होने का हवाला देकर कार्रवाई में देरी करना मंजूर नहीं है. 

SIT की रिपोर्ट के बाद दर्ज नहीं हुई FIR
दरअसल, इस मामले की जांच के लिए गठित SIT ने 19 अगस्त 2024 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इसके बावजूद, अभी तक मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई है. राज्य सरकार ने तर्क दिया कि मंज़ूरी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह तर्क गंभीर सवाल खड़े करता है. सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील ने कहा कि मंत्री पहले ही एक याचिका दायर कर चुके हैं और माफी मांग चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया अल्टीमेटम
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अब माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस मामले में पहले ही काफी देरी हो चुकी है. कोर्ट ने कहा कि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी टिप्पणियां करता है, तो उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि SIT रिपोर्ट के बावजूद राज्य सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी न देना यह दिखाता है कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से बच रही है. कोर्ट ने साफ किया कि जांच पूरी हो चुकी है और फैसला लेने में देरी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ़्ते के अंदर यह तय करने का निर्देश दिया कि मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाए या नहीं. कोर्ट ने यह भी कहा कि तय समय सीमा के अंदर फैसला न लेने पर इसे कोर्ट की अवमानना ​​माना जा सकता है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Supreme Court on Vijay ShahColonel Sophia QureshiVijay Shah objectionable remarks

