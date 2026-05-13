Hijab Allowed in schools: कर्णाटक में फिर जीत गया सेकुलरिज्म; ज़हर नहीं है पगड़ी, जेनऊ और हिजाब!

नई दिल्ली: साल 2014 के बाद देश में सबसे ज्यादा बदनाम, कोसे जाने और गालियाँ खाने वाले विचारों में एक विचार है, सेकुलरिज्म. इसे सबसे ज्यादा संदेह के नज़रिए से देखा जा रहा है, और इसकी हिमायत करने वाले को देशद्रोही, हिन्दू विरोधी और मुस्लिम परस्त तक माना जा रहा है. यहाँ तक कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान के प्रस्तावना से इस शब्द को इस बिना पर हटाना चाह रही है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी ने इसे 77वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा था.

लेकिन कर्णाटक की कांग्रेस सरकार ने सेकुलरिज्म को देश में फिर से जिंदा रखने का संकेत देते हुए बुधवार को एक अधिसूचना जारी किया है कि राज्य में किसी भी स्टूडेंट्स को स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब/हेडस्कार्फ़, पगड़ी, 'जनेऊ', शिवधारा और रुद्राक्ष जैसे आस्था से जुड़े निशान पहनने की इजाज़त होगी.

आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ़ इसलिए एजुकेशन से मना नहीं किया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसे पारंपरिक या आस्था से जुड़े निशान पहने हैं जो डिसिप्लिन, सेफ्टी या पहचान में कोई दिक्कत नहीं पैदा करते हैं. इस फैसले के पीछे संवैधानिक इरादे को दोहराते हुए, सरकार ने कहा, "स्टूडेंट्स के पूरे विकास, मेंटल स्ट्रेस कम करने, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने और साइंटिफिक, सेक्युलर और सबको साथ लेकर चलने वाले नज़रिए को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन एक ज़रूरी ज़रिया है."

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गौरतलब है कि इससे पहले BJP सरकार के 5 फरवरी, 2022 के आदेश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था. जब ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां भी कोर्ट ने ये कहते हुए इसे ख़ारिज कर दिया कि हिजाब मूल इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है. इसके बाद हिजाब पहनने के अधिकारों के लिए लड़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने अपना बोर्ड का एग्जाम छोड़ दिया था. हिजाब के विरोध में भगवा स्कार्फ पर राज्य भर में विवाद हुआ था.

सरकार ने क्यों रद्द किया बैन ?

सरकार ने कहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संवैधानिक जगहें हैं, जहाँ स्टूडेंट्स साइंटिफिक सोच, समझदारी, बराबरी, इज्ज़त, भाईचारा, अनुशासन, आपसी सम्मान, सामाजिक मेलजोल और एक संवैधानिक लोकतंत्र में ज़िम्मेदार नागरिकता सीखते हैं. पिछला ऑर्डर यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड से जुड़े मामलों के संदर्भ में जारी किया गया था, लेकिन इसे लागू करने के दौरान अलग-अलग समुदायों के स्टूडेंट्स द्वारा अपनाई जाने वाली आस्था-आधारित प्रथाओं को लेकर चिंताएँ सामने आई थीं. पुराने आर्डर और जनता की मांग को रिव्यू करने के बाद, सरकार ने राय दी कि ऐसी सीमित प्रथाओं को इंस्टीट्यूशनल अनुशासन को बिगाड़े बिना इजाज़त दी जा सकती है, बशर्ते वे एकरूपता या पहचान पर असर न डालें, और अनुशासन, सुरक्षा, पढ़ाने या पब्लिक ऑर्डर में दखल न दें. सरकारी ऑर्डर में कहा गया कि संवैधानिक अर्थ में सेक्युलरिज़्म का मतलब निजी विश्वासों का विरोध नहीं है, बल्कि इसका मतलब है बराबर सम्मान, इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रैलिटी और बिना भेदभाव वाला व्यवहार." ऑर्डर में स्कूल डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग कमेटियों, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटियों, मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन के हेड को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया कि किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव या बेइज्जती न हो.

क्या कहती है सरकार

स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगरप्पा ने कहा, "लोग जो भी धार्मिक रीति-रिवाज अपनाते रहे हैं, चाहे वह पवित्र धागा (जनेऊ) पहनना हो, शिवधारा पहनना हो, कुछ लोगों का पगड़ी पहनना हो, नॉर्थ कर्नाटक में कुछ लड़कियों का अपने पारंपरिक कपड़े पहनना हो, या जैन समुदाय के लोगों का अपने पारंपरिक कपड़े पहनना हो, या हिजाब पहनना हो, ऐसी सभी चीज़ें जो धार्मिक रूप से इजाज़त हैं, उन्हें सरकारी आदेश में ठीक से बताया गया है. बंगरप्पा ने कहा, "एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए, हमारे डिपार्टमेंट के तहत आने वाले सभी स्कूलों में क्लास 12 तक, बच्चों को (अपने धार्मिक निशान पहनने में) किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए."

भाजपा ने बताया वोट बैंक की राजनीति

BJP नेता आर अशोक ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुआ कहा है कि सत्ताधारी कांग्रेस "वोट-बैंक की राजनीति और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा खुश करने" के लिए हिजाब को वापस लाई है. विपक्ष के नेता ने कहा, "पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस तरह का तुष्टीकरण किया और उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा.हिंदुओं को आने वाले दिनों में सिद्धारमैया और सभी कांग्रेस विधायकों को सही सबक सिखाना चाहिए. यह एक हिंदू विरोधी सरकार है."

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