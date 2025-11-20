Advertisement
Seerah 2025 Conclave: भारत की खुशहाली और तरक्की में प्रोफेट मोहम्मद की शिक्षा और उनके आदर्श की क्या है अहमियत?

Seerah 2025 Conclave:पूरी दुनिया ये मानती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है, जहाँ तरक्की की असीम संभावनाएं हैं. इस्लाम के आखिरी पैगम्बर मोहम्मद (स.) अपनी शिक्षाओं में समाज में प्रेम, भाईचारा, दया, सहिष्णुता, समानता, स्वतंत्रता और इन्साफ की पैरवी करते थे. इन्साफ और बराबरी पर आधारित समाज और शासन व्यवस्था बनाने की वकालत करते थे, जहाँ हर नागरिक के साथ बराबरी और इन्साफ किया जा सके. एक शोषण और अत्याचार मुक्त समाज और मुल्क बनाया जा सके. भारत के समाज, और देश निर्माण में मोहम्मद की शिक्षाओं और उनके आदर्श की उपयोगिता और अहमियत के मुद्दे पर सलाम टीवी और आईडिया ऑफ़ इंडिया फाउंडेशन  मुंबई में 22 नवम्बर को 'सीराह 2025 कॉनक्लेव' का आयोजन कर रहा है. 

Edited By:  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 20, 2025, 03:38 PM IST

Seerah 2025 Conclave: भारत की खुशहाली और तरक्की में प्रोफेट मोहम्मद की शिक्षा और उनके आदर्श की क्या है अहमियत?

Seerah 2025 Conclave: इस्लाम का सन्देश, पैग़म्बर मोहम्मद (स.) की शिक्षा और उनका आदर्श न सिर्फ मुसलामानों के लिए है, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है. इस्लाम दुनिया में आपसी प्रेम, भाईचारा, दया, सहिष्णुता, समानता, स्वतंत्रता और इन्साफ की वकालत करता है. वो न सिर्फ इंसानों की निजी ज़िन्दगी संवारने का रास्ता हमवार करता है, बल्कि समानता और न्याय पर आधारित एक स्वस्थ्य समाज और राष्ट्र के निर्माण को प्रोत्साहन देता है. लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम के पैगाम और पैगम्बर की तालीम को आज ठीक से समझा नहीं जा रहा है. इसलिए सलाम टीवी आईडिया ऑफ़ इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर 'सीराह 2025 कॉनक्लेव' का आयोजन करने जा रहा है. ये कॉनक्लेव मुंबई में 22 नवम्बर 2025 को आयोजित किया जाएगा. इसमें भारत की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रोफेट मोहम्मद के तरीकों और आदर्शों पर चर्चा की जाएगी.

 इस कॉनक्लेव में मुल्क के नामचीन दान्शिवर और हस्तियाँ हिस्सा लेकर मुल्क और समाज के मुख्तलिफ मुद्दों पर इस्लाम और पैगम्बर की टीचिंग्स के नज़रिए से अपना व्याख्यान देंगे. अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाईस चांसलर लेफ्टिनेंट जेनरल ज़मिरुद्दीन शाह '21वीं सदी में पैगम्बर की तालीम की अहमियत' पर अपना खिताब देंगे. माहत्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ' वैश्विक स्तर के विचारकों की नज़र में प्रोफेट मोहम्मद का जीवन और उनकी शिक्षा के महत्व पर अपना नजरिया पेश करेंगे. महाराष्ट्र के Ex. DGP  Dr. P.S, Pasricha 'प्रोफेट मोहम्मद के दया और दान जैसे इथिक्स को समाज में बहाल करने की ज़रूरत' पर रोशनी डालेंगे. इसमें IIT के पूर्व प्रोफ़ेसर और लेखक डॉक्टर राम पुनियानी 'सामाजिक विभाजन और नफरत का मोहम्मद की शिक्षाओं से जवाब' देने के मौजूं पर अपना नज़रिया पेश करेंगे. आर्ट ऑफ़ लिविंग के डायरेक्टर गौतम विज ' देशभक्त भारतीय के लिए पैगम्बर का जीवन' और  'मोहम्मद का किरदार और  अंतर्धार्मिक सद्भाव' विषय पर स्पीच देंगे. 

इस एक दिवसीय प्रोग्राम में ' पैगम्बर मोहम्मद और तालीम की अहमियत', ' प्रोफेट मोहमम्द एक महान विचारक', ' मोहम्मद नेतृत्व एवं राष्ट्र निर्माण', मोहम्मद की शिक्षा और भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था', ' पैगम्बर मोहम्मद का मिशन और महिलाओं और बच्चों के अधिकार' , मोहम्मद और सामाजिक सद्भाव', और ' मोहम्मद की शिक्षाएं और मानवीय मूल्य' जैसे विषयों पर अलग- अलग फील्ड से जुड़े माहिरीन अपने विचार रखेंगे,

इस आयोजन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर Anjumn Islam Group institution के सद्र डॉक्टर ज़हीर आई क़ाज़ी, दारुल उलूम नदवातुल उलूम के चांसलर मौलाना बिलाल हसन नदवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान खुर्शीद, पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब, इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जीनत शौकत अली, जमाते इस्लामी हिन्द के डॉक्टर मोहम्मद सलीम इंजिनियर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर अख्तरुल वासे, शिक्षाविद डॉक्टर उज़मा नाहिद,  इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर कल्बे रुशैद रिज़वी, ISKON के डॉक्टर केशव चंद दास और जैन समाज के स्वामी देवेन्द्र ब्रह्मचारी जैसी अजीम शख्सियत मौजूद रहेंगी. 

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

 

