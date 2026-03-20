Eid Mubarak Shayari 2026: दोस्तों-रिश्तेदारों को शायरी के जरिए दें ईद की मुबारकबाद; बढ़ेगी खुशियों की मिठास

Eid Mubarak Wishes in Urdu Shayari: रमजान की पाक रातों, रोजों की सब्र भरी इबादतों और दुआओं के बाद जब आसमान पर ईद का चांद नजर आने वाला है, तो हर दिल में एक खास सुकून और खुशी उतर आई है. ईद-उल-फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और शुक्रगुजारी का जश्न है. इस दिन लोग गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाते हैं और "ईद मुबारक" कहकर दिलों को जोड़ते हैं.

ईद का जिक्र हो और उर्दू शायरी की मिठास न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. शायरों ने इस त्योहार की रौनक, चांद की खूबसूरती और इंसानी रिश्तों की गर्माहट को अपने अल्फाज में बेहद खूबसूरती से पिरोया है. ईद-उल-फित्र के खास मौके पर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को इन उर्दू शायरियों को भेजकर मुबारकबाद दे सकते हैं, इस मैसेज को भेजकर न सिर्फ आपकी बल्कि उस रिश्तेदार और दोस्त की खुशियां दोबाला हा जाएंगी. आइये जानते हैं ईद मुबारक की टॉप-10 उर्दू शायरी.

1. ईद का दिन है गले आज तो मिल ले ज़ालिम

रस्म-ए-दुनिया भी है मौक़ा भी है दस्तूर भी है

-क़मर बदायुनी

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2. जो लोग गुज़रते हैं मुसलसल रह-ए-दिल से

दिन ईद का उन को हो मुबारक तह-ए-दिल से

-ओबैद आज़म आज़मी

3. "अल्लाह की रहमत आप पर बरकत लाए,

यह पवित्र पर्व आपके जीवन में अमन और खुशहाली लाए। ईद मुबारक!

4. "मुस्कुराओ कि ईद हो जाए, गले लगाओ कि रंजिशें कम हो जाएं." Eid Mubarak

-हनीफ दानिश इंदौरी

5. ईद आई खुशियां लाई, हर चेहरे पर नूर है,

मोहब्बतों की बारिश बरसे, रब का बड़ा करम ज़हूर है.

6. मुस्कुराओ कि ईद हो जाए, गुनगुनाओ के ईद हो जाए.

अपने छोटे बड़ों की सब ग़लती, भूल जाओ कि ईद हो जाए.

बे-दिली से न यूं गले से लगो, दिल मिलाओ कि ईद हो जाए.

जा के अपने बड़ों के क़दमों में, सर झुकाओ कि ईद हो जाए.

-हनीफ दानिश इंदौरी

7. रब ने रक्खा मान ईद मुबारक हो

सब उस का एहसान ईद मुबारक हो

-अताउर्रहमान तारिक़

8. क्या भली लगती है हर पीर-ओ-जवाँ के मुँह से

हर तरफ़ ईद मुबारक की सदा ईद के रोज़

-ज़की अहमद

9. गर्दूं पे मह-ए-नौ फिर दिखलाई दिया 'माहिर'

फिर ईद-ए-मुबारक की हर-सू से सदा आई

-माहिर बिलग्रामी

10. आज होती है हसद बुग़्ज़-ओ-जफ़ा की तरदीद

इस लिए अहल-ए-वतन सब को मुबारक हो ईद

-रंगेशवर दयाल सक्सेना सूफ़ी

11. सब को ख़ुशियाँ ख़ुदा नसीब करे

'ईद का दिन बहुत मुबारक हो

-राहील फ़ारूक़

12. 'नय्यर' मुबारक ये ईद सब को

हो इस ख़ुशी की फिर दीद सब को

-मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नय्यर

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