/ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में शामिल होंगे सलमान खुर्शीद, जानें क्या कहा?

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Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को 9 जुलाई को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. भारत समेत कई देशों के नेता और कई जाने-माने लोग सुप्रीम लीडर की जनाजे की नमाज में शामिल होंगे. इसी कड़ी में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद भी अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होंगे और उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश करेंगे. सलमान खुर्शीद ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होंगे. खुर्शीद ने कहा, "मैं पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के आखिरी रसूमात में शामिल हाऊंगा."
दरअसल, अमेरिका-इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हुए थे. उनकी शहादत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क गया था. तीन महीनों तक लगातार युद्ध चला. इस युद्ध में लाखों लोग घर से बेघर हो गए थे. सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 3 जुलाई को ईरानी अधिकारियों ने उनके सम्मान में तीन दिन तक चलने वाले सार्वजनिक आखिरी रसूमात कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है.
इस शहर में किया जाएगा आखिरी रसूमात
कई शहरों में होने वाले इन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रूपरेखा तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली-ज़ादेह ने तैयार की थी. उन्होंने बताया कि निर्धारित स्मारक जुलूस कई प्रमुख शहरी केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राजधानी तेहरान के साथ-साथ धार्मिक केंद्र कोम और मशहद भी शामिल हैं. ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार समारोह 4 जुलाई से शुरू होने वाले हैं. इन रसूमात में 7 जुलाई को तेहरान के दक्षिण में स्थित पवित्र शहर कोम में कार्यक्रम शामिल होंगे और इनका समापन 9 जुलाई को उनके गृहनगर, उत्तर-पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में उनको दफनाया जाएगा.