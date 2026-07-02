/ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में शामिल होंगे सलमान खुर्शीद, जानें क्या कहा?

इस शहर में किया जाएगा आखिरी रसूमात

कई शहरों में होने वाले इन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रूपरेखा तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली-ज़ादेह ने तैयार की थी. उन्होंने बताया कि निर्धारित स्मारक जुलूस कई प्रमुख शहरी केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राजधानी तेहरान के साथ-साथ धार्मिक केंद्र कोम और मशहद भी शामिल हैं. ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार समारोह 4 जुलाई से शुरू होने वाले हैं. इन रसूमात में 7 जुलाई को तेहरान के दक्षिण में स्थित पवित्र शहर कोम में कार्यक्रम शामिल होंगे और इनका समापन 9 जुलाई को उनके गृहनगर, उत्तर-पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में उनको दफनाया जाएगा.