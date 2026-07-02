Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में शामिल होंगे सलमान खुर्शीद, जानें क्या कहा?

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में शामिल होंगे सलमान खुर्शीद, जानें क्या कहा?

Salman Khurshid Iran Visit: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. उनके आखिरी रसूमात में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद भी शामिल होंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 02, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:43 PM IST
ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में शामिल होंगे सलमान खुर्शीद, जानें क्या कहा?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बलूचिस्तान की आवाज पहुंची 10 डाउनिंग स्ट्रीट, UK PM कार्यालय के बाहर एक्टिविस्ट का अ
Pakistan News1 hr ago
2
Murli Manohar Joshi on Urdu2 hrs ago
3
Saudi Arabia Pakistan Agreement3 hrs ago
4
muslim news9:15 AM IST
5
India Bangladesh Cross Border Train Connectivity8:09 AM IST