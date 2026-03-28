Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3156374
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंजम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे पर कहर, हिमस्खलन में 7 की मौत, कई घायल

जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे पर कहर, हिमस्खलन में 7 की मौत, कई घायल

Zojila Avalanche News: जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत और 5 घायल हो गए. कई वाहन बर्फ़ में दब गए. प्रशासन और सेना राहत कार्य में जुटी है, जबकि नेताओं ने घटना पर दुख जताया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:06 AM IST

Trending Photos

जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे पर कहर, हिमस्खलन में 7 की मौत, कई घायल

Srinagar News: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ज़ोजिला दर्रे के पास हिमस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. यह दुर्घटना जोजिला दर्रे के जीरो पॉइंट और मिनिमार्ग हिस्सों के बीच हुई, जब कई वाहन इस ऊंचे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, पहाड़ों से अचानक भारी मात्रा में बर्फ और मलबा नीचे गिरा, जिसने सड़क पर चल रहे कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. पल भर में ही कई वाहन बर्फ के नीचे दब गए, जिससे यात्रियों के बीच दहशत और अफरा-तफरी मच गई. यह रास्ता जम्मू-कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कड़ी है. एक ऐसा क्षेत्र जहां मौसम की स्थितियां अक्सर तेजी से बदलती रहती हैं और हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, सेना और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. बिना किसी देरी के राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिए गए. बर्फ के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए विशेष उपकरणों और समर्पित टीमों का इस्तेमाल किया गया. कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, राहत अभियान अभी भी जारी हैं, क्योंकि टीमें मलबे के नीचे फंसे हो सकने वाले अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया शोक
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत दुखद घटना है और आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की.  

केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?
इस बीच, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इस घटना पर अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन और बचाव एजेंसियां ​​पूरी तरह से सक्रिय हैं और घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है.  उन्होंने आश्वासन दिया कि चल रहे राहत अभियानों में किसी भी तरह की कोई चूक या कमी नहीं होगी. जोजिला दर्रा अपने ऊबड़-खाबड़ इलाके और कठोर मौसम की स्थितियों के लिए जाना जाता है. सर्दियों के महीनों और मौसम में बदलाव के समय यहां हिमस्खलन की घटनाएं आम बात हैं, जिससे इस रास्ते पर यात्रा करना स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा हो जाता है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

srinagar newszojila newsZojila avalanche newsSrinagar Leh highway accident

Trending news

srinagar news
जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे पर कहर, हिमस्खलन में 7 की मौत, कई घायल
IRGC Attack Saudi Base
ईरान ने सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर किया हमला, कई अमेरिकी सैनिक घायल
Iran Attack US Airbase In Saudi
सऊदी में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला; US रिफ्यूलिंग फ्लीट तबाह करने का दावा
israel iran war
Jewish Society: यहूदी समाज में पड़ी भारी फूट; जंग हारने की कगार पर पहुंचा इजराइल!
Israel Attack On Iran Nuclear Plant
ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर हुआ हमला, इजरायल की स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट में खलबली
Pakistan News
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने इजरायल को दी बड़ी धमकी, मचा बवाल
Indian students
पढ़ाई करने विदेश गया था गरीब किसान का बेटा; वापस आई लाश, सेना की वर्दी और जूते!
Maharashtra news
रामनवमी जुलूस में मस्जिद की तरफ विवादित इशारा; वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा
Iqbal Madan Name Controversy
भोपाल का इकबाल मैदान बना बहस का केंद्र, नाम बदलने की मांग पर बवाल
Iran War Update
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप ने किया बड़ा दावा;जवाब में IRGC नेवी ने दागे मिसाइल