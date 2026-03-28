जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे पर कहर, हिमस्खलन में 7 की मौत, कई घायल

Zojila Avalanche News: जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत और 5 घायल हो गए. कई वाहन बर्फ़ में दब गए. प्रशासन और सेना राहत कार्य में जुटी है, जबकि नेताओं ने घटना पर दुख जताया है.
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Srinagar News: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ज़ोजिला दर्रे के पास हिमस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. यह दुर्घटना जोजिला दर्रे के जीरो पॉइंट और मिनिमार्ग हिस्सों के बीच हुई, जब कई वाहन इस ऊंचे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे.
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, पहाड़ों से अचानक भारी मात्रा में बर्फ और मलबा नीचे गिरा, जिसने सड़क पर चल रहे कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. पल भर में ही कई वाहन बर्फ के नीचे दब गए, जिससे यात्रियों के बीच दहशत और अफरा-तफरी मच गई. यह रास्ता जम्मू-कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कड़ी है. एक ऐसा क्षेत्र जहां मौसम की स्थितियां अक्सर तेजी से बदलती रहती हैं और हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है.
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, सेना और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. बिना किसी देरी के राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिए गए. बर्फ के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए विशेष उपकरणों और समर्पित टीमों का इस्तेमाल किया गया. कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, राहत अभियान अभी भी जारी हैं, क्योंकि टीमें मलबे के नीचे फंसे हो सकने वाले अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं.
सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया शोक
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत दुखद घटना है और आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की.
केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?
इस बीच, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इस घटना पर अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन और बचाव एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं और घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि चल रहे राहत अभियानों में किसी भी तरह की कोई चूक या कमी नहीं होगी. जोजिला दर्रा अपने ऊबड़-खाबड़ इलाके और कठोर मौसम की स्थितियों के लिए जाना जाता है. सर्दियों के महीनों और मौसम में बदलाव के समय यहां हिमस्खलन की घटनाएं आम बात हैं, जिससे इस रास्ते पर यात्रा करना स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा हो जाता है.