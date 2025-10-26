Advertisement
बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, AIMIM को छोड़ गए कई नेता

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के कई नेता राजद में शामिल हो गए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:46 PM IST

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा है. रविवार को AIMIM के कई नेताओं ने राजद का दामन थामा. पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के नेताओं को राजद में शामिल कराया. भाजपा और जदयू के नेताओं ने भी राजद ज्वाइन की है.

AIMIM छोड़कर राजद ज्वाइन करने वाले नेताओं में जफर असलम, मुफ्ती अतहर जावेद, मुफ्ती सुफियान, नेहाल अख्तर, कैसर राही, नियाजुल हसन, अर्शी अजीज, अब्दुल कयूम और कलीमुद्दीन शामिल हैं. इसके अलावा BJP के नेता प्रगति मेहता, जदयू नेता और मरौढा के पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू और गड़खा जिला परिषद सदस्य योगेंद्र राम ने अपने-अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की.

राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि तेजस्वी यादव ने सभी को सदस्यता रसीद देकर सदस्यता ग्रहण कराते हुए सभी को पार्टी का प्रतीक चिन्ह गमछा देकर स्वागत किया. तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी मिलकर बिहार बदलने के लिए एक साथ खड़े हों, क्योंकि हम बिहार के लोगों के लिए हर घर नौकरी ,रोजगार, बिहार के विकास को नया आयाम देने के अलावा संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए भाईचारा को मजबूत बनाने के संकल्पों के साथ बिहार के चुनाव में जा रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन बदलाव के लिए है, यह दिख रहा है. इस अवसर पर एआईएमआईएम के शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता का मिजाज तेजस्वी यादव के विजन और मिशन के साथ है. हम सभी तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसीलिए अपनी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के विचारों के साथ जुड़ रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल वाहिद पार्टी है जिसने नफरत के खिलाफ रोजगार और नौकरी वाली राजनीति को बढ़ावा दिया है.

इनपुट-आईएएनएस

