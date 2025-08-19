बीवी पर था अवैध संबंध का शक, शौहर ने रच दी खौफनाक साजिश; अब चढ़ा पुलिस के हत्थे


Delhi News: दिल्ली के महरौली में सनसनीखेज वारदात सामने आया है. जहां एक शौहर ने पत्नी रबाब की गला दबाकर हत्या कर दी और शव कब्रिस्तान में दफनाया दिया. अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:01 PM IST

Delhi News: देश में हर रोज पति-पत्नी का रिश्ता खून से रंग रहा है. कहीं पत्नियां अपने पतियों की बेरहमी से हत्या कर रही हैं, तो कहीं पति अपनी पत्नी की हत्या कर रहे हैं. रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती जा रही है कि मामूली विवाद भी हत्या जैसे जघन्य अपराध में बदल रहा है. इस बीच दक्षिणी दिल्ली के महरौली से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शौहर बीवी की हत्या कर दी है. वहीं, 10 अगस्त को अफपना नाम की महिला ने अपनी दोस्त रबाब की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अफपना ने बताया था कि उसने आखिरी बार रबाब को 27 जुलाई को देखा था, उसके बाद से उसका कोई अता-पता नहीं था.

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और रबाब के पति शबाब से पूछताछ की. शुरुआत में शबाब ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उसकी पत्नी किसी अपने दोस्त या किसी और आदमी के साथ गई होगी. इतना ही नहीं, शबाब ने पुलिस को यह भी बताया कि रबाब ने मोबाइल से संदेश भेजा था कि वह दूसरी शादी करने जा रही है लेकिन पुलिस को उसके बयान पर शक हुआ और लगातार पूछताछ की गई.

पुलिस के सामने टूट गया पति
कड़ी पूछताछ में आखिरकार शबाब टूट गया और उसने पत्नी की हत्या की सनसनीखेज सच्चाई सामने रखी. आरोपी ने कबूल किया कि 27 जुलाई को वह परिवार के साथ बाहर घूमने गया था. घर लौटते समय उसने अपनी पत्नी रबाब को नशीली दवा खिला दी. जब दवा का असर नहीं हुआ, तो उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शबाब ने अपने दोस्तों की मदद से रबाब के शव को छुपाने की योजना बनाई. 2 अगस्त को वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर महरौली के कब्रिस्तान में शव दफना आया.

अवैध संबंध का था शक
शबाब ने पुलिस को यह भी बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध हैं, इसी शक में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया. पुलिस ने कब्रिस्तान से शव को निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. इस खुलासे के बाद गुमशुदगी का मामला हत्या में बदल गया. 

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
महरौली पुलिस ने आरोपी पति शबाब सहित उसके तीन दोस्तों तनवीर, शाहरुख और हैदर को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस एक और फरार आरोपी की तलाश में जुटी है. डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश रचने का मामला दर्ज कर लिया है. जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन कर रही है.

