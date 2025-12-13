मेसी की दस्तक से पहले कोलकाता में SRK का जलवा, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़

Shah Rukh Khan Kolkata Visit: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, लियोनेल मेसी के बहुत इंतजार वाले इवेंट से पहले कोलकाता पहुंच गए. उनके बेटे अबराम भी मौजूद थे. शाहरुख खान के आने से शहर में उत्साह का माहौल बन गया है और फैंस पहले से ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं.
Shah Rukh Khan Kolkata Visit: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान शनिवार को फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी से अपनी मुलाकात से पहले कोलकाता पहुंच गए हैं. कोलकाता एयरपोर्ट से वायरल हो रहे विज़ुअल्स में शाहरुख देर रात अपने छोटे बेटे अबराम के साथ एयरपोर्ट पर एंट्री करते दिखे. शाहरुख खान यूनिवर्स फैन क्लब द्वारा शेयर की गई एक क्लिप में 'पठान' स्टार को एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जिसमें वे अपने हमेशा के स्वैग और चार्म के साथ दिख रहे थे.
शाहरुख ने जगह से निकलने से पहले अपने फैंस को हाथ हिलाकर नमस्ते भी किया. एक्टर ने कैजुअली काली टी-शर्ट के साथ सफेद ट्राउजर और जैकेट पहनी हुई थी. उन्होंने ठंड से बचने के लिए बीनी कैप पहनी हुई थी. अबराम एयरपोर्ट पर अपने पिता का हाथ पकड़े हुए उनके साथ चल रहे थे. इससे पहले गुरुवार को SRK, जो IPL में KKR टीम के को ओनर हैं. उन्होंने एक्स पर मेस्सी के GOAT टूर 2025 के कोलकाता लेग में अपनी मौजूदगी कन्फर्म की. SRK ने पोस्ट किया, "इस बार कोलकाता में अपनी नाइट की प्लानिंग नहीं कर रहा और उम्मीद है कि दिन की राइड पूरी तरह से 'मेस्सी' होगी. आप लोगों से 13 तारीख को साल्ट लेक स्टेडियम में मिलते हैं."
लियोनेल मेसी पहुंचे कोलकाता
फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी मियामी से कोलकाता पहुंचे हैं. उनके आने की खबर मिलते ही एयरपोर्ट और आस-पास के इलाकों में भारी भीड़ जमा हो गई. हजारों फैंस मेसी की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे. लोग अर्जेंटीना के झंडे, मेसी की जर्सी और पोस्टर लेकर उत्साह से भरे हुए दिखे. कोलकाता में मेसी का बहुत क्रेज है और उनके आने से शहर पूरी तरह से फुटबॉल थीम वाले इवेंट में बदल गया है. फैंस सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और वीडियो भी शेयर कर रहे हैं.
इन टिमों के बीच होगा मुकाबला
वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के कई इंटरेक्शन और इवेंट्स में शामिल होने की उम्मीद है. कोलकाता के अपने दौरे के दौरान मेस्सी का भारत के पूर्व क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिलने का प्लान है. कोलकाता दौरे के बाद मेस्सी हैदराबाद, मुंबई और फिर दिल्ली जाएंगे. GOAT इंडिया टूर 2025 को पूरे भारत में सेलिब्रेशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जो 13 दिसंबर को ईस्ट कोलकाता और साउथ हैदराबाद से शुरू होकर 14 दिसंबर को वेस्ट मुंबई तक जाएगा और 15 दिसंबर को नॉर्थ दिल्ली में खत्म होगा.