शाहजहांपुर में 'जूते मार होली' से पहले मस्जिदों को ढकने की चल रही है तैयारी, मुस्लिम समुदाय नाराज

Shahjahanpur Holi News: शाहजहांपुर में मशहूर "जूते मार होली" जुलूस से पहले, एडमिनिस्ट्रेशन ने 60 से ज्यादा मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढकने की तैयारी की है, ताकि उन पर रंग न उड़े और माहौल खराब न हो. हालांकि, मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग इस फैसले से नाराज हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
UP News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली की तैयारियां तेज हो गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी यहां मशहूर और अनोखी "जूते मार होली" होगी, लेकिन इस बार मस्जिदों और दरगाहों को तिरपाल से ढकने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. प्रशासन ने जिले की 60 से ज़्यादा मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढकने की तैयारी की है, ताकि होली के जुलूस के दौरान उन पर रंगों की बौछार न हो, जिससे किसी भी तरह का तनाव न हो.
दरअसल, शाहजहांपुर में होली के मौके पर एक पारंपरिक जुलूस निकाला जाता है, जिसे "जूते मार होली" कहते हैं. इस जुलूस में "लाट साहब" नाम के एक किरदार को भैंसा गाड़ी पर बिठाकर करीब 7 किलोमीटर तक शहर में घुमाया जाता है और जूते और झाड़ू से मारा जाता है. जुलूस में हजारों लोग शामिल होते हैं, जिससे पूरे शहर में उत्साह का माहौल बन जाता है.
प्रशासन का मानना है कि ज्यादा भीड़ और रंगों की वजह से किसी भी धार्मिक स्थल पर रंग की बौछार होने का खतरा रहता है, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें ढक दिया जाता है. हालांकि, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि जब मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी फोर्स तैनात हैं, तो उन्हें ढकने की क्या जरूरत है? समुदाय के लोगों का यह भी कहना है कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और लोग नमाज के लिए मस्जिदों में आते हैं, ऐसे में धार्मिक जगहों को ढकना गलत है. उनका आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है.
मुस्लिम संगठनों से चल रही है बातचीत
वहीं, जिला एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह कदम सिर्फ शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, इंटेलिजेंस टीमें धार्मिक जगहों पर नजर रखेंगी और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी. एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी दावा है कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग में आम सहमति बन गई है और सभी पार्टियों को भरोसा दिलाया गया है कि त्योहार शांति से मनाया जाएगा. एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि शाहजहांपुर में यह परंपरा देश में अनोखी है और इसलिए भीड़ और जोश को देखते हुए ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.