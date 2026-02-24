Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3120761
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंशाहजहांपुर में जूते मार होली से पहले मस्जिदों को ढकने की चल रही है तैयारी, मुस्लिम समुदाय नाराज

शाहजहांपुर में 'जूते मार होली' से पहले मस्जिदों को ढकने की चल रही है तैयारी, मुस्लिम समुदाय नाराज

Shahjahanpur Holi News: शाहजहांपुर में मशहूर "जूते मार होली" जुलूस से पहले, एडमिनिस्ट्रेशन ने 60 से ज्यादा मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढकने की तैयारी की है, ताकि उन पर रंग न उड़े और माहौल खराब न हो. हालांकि, मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग इस फैसले से नाराज हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:45 AM IST

Trending Photos

शाहजहांपुर में 'जूते मार होली' से पहले मस्जिदों को ढकने की चल रही है तैयारी, मुस्लिम समुदाय नाराज

UP News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली की तैयारियां तेज हो गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी यहां मशहूर और अनोखी "जूते मार होली" होगी, लेकिन इस बार मस्जिदों और दरगाहों को तिरपाल से ढकने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. प्रशासन ने जिले की 60 से ज़्यादा मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढकने की तैयारी की है, ताकि होली के जुलूस के दौरान उन पर रंगों की बौछार न हो, जिससे किसी भी तरह का तनाव न हो.

दरअसल, शाहजहांपुर में होली के मौके पर एक पारंपरिक जुलूस निकाला जाता है, जिसे "जूते मार होली" कहते हैं. इस जुलूस में "लाट साहब" नाम के एक किरदार को भैंसा गाड़ी पर बिठाकर करीब 7 किलोमीटर तक शहर में घुमाया जाता है और जूते और झाड़ू से मारा जाता है. जुलूस में हजारों लोग शामिल होते हैं, जिससे पूरे शहर में उत्साह का माहौल बन जाता है.

प्रशासन का मानना ​​है कि ज्यादा भीड़ और रंगों की वजह से किसी भी धार्मिक स्थल पर रंग की बौछार होने का खतरा रहता है, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें ढक दिया जाता है. हालांकि, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि जब मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी फोर्स तैनात हैं, तो उन्हें ढकने की क्या जरूरत है? समुदाय के लोगों का यह भी कहना है कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और लोग नमाज के लिए मस्जिदों में आते हैं, ऐसे में धार्मिक जगहों को ढकना गलत है. उनका आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम संगठनों से चल रही है बातचीत
वहीं, जिला एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह कदम सिर्फ शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, इंटेलिजेंस टीमें धार्मिक जगहों पर नजर रखेंगी और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी. एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी दावा है कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग में आम सहमति बन गई है और सभी पार्टियों को भरोसा दिलाया गया है कि त्योहार शांति से मनाया जाएगा. एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि शाहजहांपुर में यह परंपरा देश में अनोखी है और इसलिए भीड़ और जोश को देखते हुए ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

UP NewsShahjahanpur NewsShahjahanpur HoliJoota Maar Holi

Trending news

UP News
शाहजहांपुर में 'जूते मार होली' से पहले मस्जिदों को ढकने की चल रही है तैयारी
muslim news
कलकत्ता से पाँच अफगान गिरफ्तार, ATS ने जब्त किया पासपोर्ट
muslim news
पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है यह याचिका...वक्फ संपत्तियों के खिलाफ दायर PIL खारिज
Ramadan Fasting Benefits
Ramadan के रोजे का डबल फायदा! इबादत के साथ सेहत भी होगा बेहतर; इन बातों पर करें अमल
UP News
'इंटरफेथ कपल्स का साथ रहना कोई जुर्म नहीं', इलाहाबाद HC ने सुरक्षा देने का दिया आदेश
muslim news
लाल बाबा पर दर्ज हुआ मुकदमा, मुसलमानों को काटने की कर रहे थे बात
Moradabad news
UP News: मुरादाबाद में कमरे हसन का हुआ हाफ एनकाउंटर, लगा है संगीन इल्जाम
Allahabad High Court on Abbas Ansari Case
गजल होटल केस में अंसारी ब्रदर्स को राहत मिलेगी या झटका? हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई
us iran war
'ईरान पर हुआ हमला तो US को चुकानी होगी भारी...', ट्रंप के टॉप अधिकारी ने जताया खतरा
Delhi news
Opinion: 53 मौतें और हजारों जख्म…6 साल बाद भी क्यों नहीं भर पाए दिल्ली दंगों के घाव?