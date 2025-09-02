पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा पर भड़के शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना
पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा पर भड़के शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना

Shahnawaz Hussain on Rahul Gandhi: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और राजद पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर हमला बोला. उन्होंने इसे देश का अपमान बताया और कहा कि बिहार की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:32 PM IST

Shahnawaz Hussain on Rahul Gandhi: बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्‍तेमाल करने को लेकर कांग्रेस और राजद पर जुबानी हमला बोला. उन्‍होंने इसे दुर्भाग्‍यपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह पीएम मोदी ही नहीं समूचे देश का अपमान है.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने बिहार में पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्‍तेमाल किया. यह बहुत दुर्भाग्‍यपूर्ण है. पीएम पर अमर्यादित शब्‍दों का इस्तेमाल किसी सूरत में बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा. उसी के विरोध में बिहार की महिलाओं ने प्रदेश बंद करने का ऐलान किया है. बिहार सभ्‍यता की भूमि है, ऐसी जगह पीएम को अपमानित करने का काम कांग्रेस और राजद ने किया है. इन लोगों ने अभी तक माफी नहीं मांगी. पीएम के इस अपमान को बिहार की जनता कभी स्‍वीकार नहीं करेगी.

कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे' वाले बयान को बचकाना बताते हुए कहा कि राहुल गांधी इस तरह का बयान देते रहते हैं. पहले भी उन्होंने कहा था कि ऐसा बयान देंगे कि जलजला आ जाएगा. कभी कहते हैं एटम बम फोड़ देंगे तो कभी कहते हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे. 

उन्‍होंने कहा कि राहुल की बिहार यात्रा विफल रही है। इस यात्रा में कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता ही शामिल रहे. प्रदेश की जनता ने इस यात्रा को सिरे से नकार दिया. राहुल गांधी एसआईआर की प्रक्रिया पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि 98 फीसद लोगों के नाम सूची में आ गए हैं. शुद्धिपत्र देने के बाद और लोगों के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे. राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं. बिहार की जनता उन्‍हें सबक जरूर सिखाएगी. राहुल गांधी हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं. इसलिए बिहार की जनता ने इस यात्रा को नकार दिया है.

इनपुट-आईएएनएस

Zee Salaam Web Desk

Shahnawaz Hussain on rahul gandhishahnawaz hussain statement

