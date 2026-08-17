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भाजपा से अलग हुए शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता पद छोड़ने का ऐलान

Shehzad Poonawalla Resig Shehzad Poonawalla Resigns: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी के सभी पदों और सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया. हालांकि, उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के विचारों तथा कार्यों का समर्थन करते रहेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 17, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:49 AM IST
भाजपा से अलग हुए शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता पद छोड़ने का ऐलान

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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