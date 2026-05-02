शेखर सुमन-भारती सिंह को राहत, हाईकोर्ट ने हेट स्पीच केस किया खारिज

Shekhar Suman Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर शेखर सुमन और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ दायर हेट स्पीच के मामले को रद्द कर दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि एक कॉमेडी शो के दौरान की गई टिप्पणियों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कही गई बातें नहीं माना जा सकता, जब तक कि कोई साफ और जानबूझकर किया गया अपमान साबित न हो जाए.

दरअसल, यह मामला टीवी शो कॉमेडी सर्कस का जादू के एक एपिसोड से जुड़ा है, जो 2010 में प्रसारित हुआ था. उस एपिसोड में भारती सिंह एक किरदार निभा रही थीं, जबकि शेखर सुमन शो में जज की भूमिका में थे. प्रसारण के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों और डायलॉग्स के संबंध में रजा अकादमी के अध्यक्ष द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शो ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी भी कलाकार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही तभी उचित है, जब यह साबित किया जा सके कि उन्होंने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है. कोर्ट ने कहा कि किसी डायलॉग को केवल इसलिए आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि संदर्भ से अलग देखने पर वह आपत्तिजनक लगता है.

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कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने यह भी माना कि विचाराधीन कार्यक्रम एक पारिवारिक मनोरंजन शो था और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द मुख्य रूप से तुकबंदी या हास्य के उद्देश्य से बोले गए थे. उनका इरादा किसी भी धर्म, समुदाय या आस्था का अपमान करना नहीं था. कोर्ट ने आगे जोर दिया कि कॉमेडी और व्यंग्य के क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा व्यापक होता है और इस पर प्रतिबंध लगाने से पहले इरादे को सावधानीपूर्वक सुनिश्चित करना आवश्यक है.

कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का किया जिक्र

अपने फैसले में कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 295A का भी जिक्र किया, जिसके तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है. कोर्ट ने कहा कि इस धारा के तहत दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह कृत्य किया था. वर्तमान मामले में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया. पीठ ने आगे टिप्पणी की कि शो के दौरान विवाद खड़ा करने वाले शब्द रोज़मर्रा की भाषा से लिए गए थे या खाने-पीने की चीज़ों से संबंधित थे और उनका किसी विशिष्ट धर्म से कोई सीधा संबंध नहीं था. इसलिए, उन्हें धार्मिक अपमान के रूप में देखना उचित नहीं है.