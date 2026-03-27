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सऊदी अरब के खिलाफ लखनऊ के शिया समुदाय का विरोध; जन्नतुल बकी का मुद्दा गरमाया

Lucknow News: लखनऊ में जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर शिया समुदाय बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है. मौलाना यासूब अब्बास की अगुवाई में यह विरोध शहीद स्मारक पर होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:13 PM IST

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सऊदी अरब के खिलाफ लखनऊ के शिया समुदाय का विरोध; जन्नतुल बकी का मुद्दा गरमाया

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सऊदी अरब में मौजूद जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास की अगुवाई में यह प्रदर्शन राजधानी के शहीद स्मारक पर आयोजित किया जाएगा. इस विरोध प्रदर्शन में शहर की कई मातमी अंजुमनों के साथ-साथ शिया धर्मगुरुओं और बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल होने की संभावना है.

दरअसल, शिया समुदाय लंबे समय से सऊदी अरब में जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण की मांग करता आ रहा है. ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो करीब 100 साल पहले सऊदी अरब में कई मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिनमें इस्लाम के महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्वों से जुड़ी दरगाहें भी शामिल थीं. तब से लेकर अब तक शिया समुदाय लगातार इन पवित्र स्थलों के पुनर्निर्माण की मांग उठाता रहा है.

मौलाना यासूब अब्बास के मुताबिक, जन्नतुल बकी शिया समुदाय के लिए अत्यंत आस्था का केंद्र है. उनका कहना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा की मजार को शिया समुदाय जन्नतुल बकी के रूप में मानता है और वहां पुनर्निर्माण की मांग करता है. इसी मुद्दे को लेकर हर वर्ष लखनऊ में प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं. उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से शिया समुदाय के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपते आ रहे हैं. उनकी मांग है कि भारत सरकार सऊदी अरब के साथ अपने अच्छे कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करते हुए इस मुद्दे को उठाए और वहां जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण के लिए दबाव बनाए.

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आयोजकों का कहना है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका उद्देश्य केवल अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करना और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना है. इस दौरान लोग तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को सामने रखेंगे. लखनऊ में होने वाला यह प्रदर्शन एक बार फिर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला सकता है. शिया समुदाय की यह मांग केवल धार्मिक नहीं, बल्कि उनके आस्था और पहचान से जुड़ा विषय है. अब यह देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार और संबंधित पक्ष इस पर क्या रुख अपनाते हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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