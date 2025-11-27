Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3020974
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

संजौली मस्जिद विवाद के बीच हिंदू संगठनों का शस्त्र पूजन, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

Sanjauli Mosque Controversy:  संजौली में मस्जिद विवाद के बीच हिंदू संघर्ष समिति ने अनशन के 10वें दिन शस्त्र पूजन किया. नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी और 29 नवंबर की बैठक से पहले आंदोलन तेज करने का संकेत दिया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:05 PM IST

Trending Photos

संजौली मस्जिद विवाद के बीच हिंदू संगठनों का शस्त्र पूजन, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

Sanjauli Mosque Controversy: हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद पिछले साल से ही बवाल जारी है. इस बीच, हिंदू संगठनों ने मस्जिद को गिराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है. हाल के दिनों में हिंदू संगठनों से जुड़ी महिलाएं संजौली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोक रही हैं, जिससे काफी विवाद हुआ है. लेकिन यह विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

संजौली में आज हिंदू संघर्ष समिति (Hindu Sangharsh Samiti) की तरफ से शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया. यह आयोजन समिति के अनशन के 10वें दिन में प्रवेश करने के मौके पर किया गया. आयोजकों का कहना है कि इस पूजन का उद्देश्य “सनातन जागरण” का संदेश फैलाना है.

हिंदू संगठन के नेताओं ने काटा बवाल
इस मौके पर समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी तरह के छल से काम न लिया जाए. समिति का आरोप है कि सरकार अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों को संरक्षण दे रही है. नेताओं ने कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन को दी अल्टीमेटम
समिति को 29 नवंबर को प्रस्तावित प्रशासनिक बैठक से कुछ सकारात्मक उम्मीदें हैं, लेकिन नेताओं का कहना है कि अगर बैठक से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो संघर्ष जारी रहेगा. विजय शर्मा ने कहा कि सनातन समाज अपने अधिकारों के लिए पीछे हटने वाला नहीं है. हालांकि, विजय शर्मा के उस बयान पर भी चर्चा तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि वे शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज़ न करें.

हिंदू नेता ने क्या कहा?
उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह का उकसाने वाला कदम न उठाया जाए और शांति बनी रहे. इस बयान के बाद इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. वहीं, हिंदू नेता मदन ठाकुर ने लोगों से अपने घर की सुरक्षा के लिए हथियार रखने तक की बात कही. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन बातचीत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा है. मदन ठाकुर ने कहा कि अगर 29 नवंबर की बैठक में सकारात्मक परिणाम नहीं आए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. उनके मुताबिक हिंदू समाज अदालत के आदेशों को सख्ती से लागू कराने की मांग कर रहा है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Sanjauli Mosque Controversyshimla mosque protest

Trending news

Sanjauli Mosque Controversy
संजौली मस्जिद विवाद के बीच हिंदू संगठनों का शस्त्र पूजन, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम
chhatarpur news
दूसरी औरत पर मौलाना की नजर, प्रताड़ना से तंग बीवी पहुंची SP दफ्तर; मांगा इंसाफ
Saharanpur news
शादी में DJ हराम या पेशे की आजादी? सहारनपुर में मुस्लिम समाज दो हिस्सों में बंटा
Assam news
असम में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल पास, दूसरी शादी करने पर सीधे जाएंगे जेल
Pakistan News
जिंदा हैं इमरान खान! मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी जेल प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई
Shadab Jakati Arrested
‘10 रुपये वाले बिस्कुट’ से स्टार बने शादाब जकाती को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Atiq Ahmed Son Aban Viral Video
अतीक अहमद के बेटे अबान की वायरल रील पर FIR, धूमनगंज पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
Agra Viral Video
'जय श्री राम' न बोलने पर चांटा खाया धमकी मिली; अब हमेशा के लिए गाड़ी बेच रहे रईस चाचा
India Libya Relation
हिफजुर रहमान को बनाया गया लीबिया का एम्बेसडर, जानिए इससे पहले कहां थे तैनात
Pakistan News
वायरल होने की कीमत जान का खतरा? महिला क्रिएटर्स के लिए पाकिस्तान बना जहन्नुम