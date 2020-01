'आज के शिवाजी, नरेंद्र मोदी' किताब पर शिव सेना का वबाल, बताया मराठियों की बे इज्ज़ती

नई दिल्ली : से किताबों का नाता बढता ही जा रहा है, एसी ही एक तस्वीर सामने आयी है जिसमे नरेंद्र मोदी का मवाज़ना शिवाजी महाराज किया गया दरअसल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लीडर जय भगवान गोयल ने एक किताब लिखी है जिसका उनवान 'आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी ' है . किताब का नाम बाहर आते ही शिव सेना ने वबाल मचा दिया.

Sanjay Raut, Shiv Sena on withdrawal of book "Aaj ke Shivaji: Narendra Modi": This was a matter of honour and pride of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Maharashtra. BJP has withdrawn the book and apologised for it, so I think the matter should be put to rest. pic.twitter.com/NBcWZenR41

— ANI (@ANI) January 14, 2020