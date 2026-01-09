सत्ता के लिए ‘अजान से खतना’ तक? शिवसेना (UBT) ने ओवैसी और BJP पर कसा तंज

Maharashtra News: महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं. इस बीच, शिवसेना (उद्धव गुट) ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है. ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि BJP ने सत्ता में बने रहने के लिए अपनी मूल विचारधारा छोड़ दी है और अब चुनावी फायदे के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ सौदे करने से भी नहीं हिचकिचा रही है.

पार्टी के मुखपत्र सामना में छपे एक संपादकीय में कहा गया है कि BJP की मौजूदा राजनीति "पाखंड का शर्मनाक प्रदर्शन" है. संपादकीय के मुताबिक, BJP के पास अब कोई ठोस विचारधारा नहीं बची है, और उसका हिंदुत्व सिर्फ़ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मुखौटा बन गया है. ठाकरे गुट का दावा है कि BJP सत्ता से बाहर होने की कल्पना भी नहीं कर सकती और यही डर उसे AIMIM जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर कर रहा है.

व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हुए संपादकीय में कहा गया है कि सत्ता के लिए BJP ने पहले 'अजान' दी, फिर 'निकाह' किया और यहां तक कि 'खतना' भी करवाया, लेकिन यह गुप्त रिश्ता अब सबके सामने आ गया है. ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, BJP ने अक्सर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का इस्तेमाल विपक्षी वोटों को बांटने के लिए "छिपे हुए मददगार" के तौर पर किया है.

सामना के संपादकीय में कहा गया है कि जब भी ओवैसी महाराष्ट्र में सक्रिय होते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि BJP ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस रिश्ते को "पेड़ों के पीछे का रोमांस" बताया गया है, जो अब सबके सामने आ गया है. नगर परिषदों के हालिया उदाहरणों का हवाला देते हुए, ठाकरे गुट ने कहा कि अकोट नगर परिषद में BJP ने AIMIM के साथ "खुलेआम शादी" की, जबकि अंबरनाथ नगर परिषद में BJP ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की. बढ़ते जनविरोध के बाद देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि वह इन गठबंधनों से "तलाक" ले लेंगे, लेकिन ठाकरे गुट का कहना है कि BJP की छवि को जो नुकसान हुआ है, वह ठीक नहीं हो सकता.

संपादकीय में कहा गया है, "एक बूंद में खोई हुई इज्जत, पानी के पूरे टैंक से भी वापस नहीं मिल सकती." ठाकरे गुट ने यह भी आरोप लगाया कि PM मोदी के "कांग्रेस-मुक्त भारत" के नारे के उलट, BJP अब "कांग्रेस से भरी BJP" बन गई है. भ्रष्ट नेताओं और अपराधियों को शामिल करके चुनाव जीतना ही BJP की एकमात्र पॉलिसी बन गई है. शिवसेना (UBT) के अनुसार, BJP और AIMIM के बीच यह कथित गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और आने वाले नगर निगम चुनावों में यह एक मुख्य मुद्दा होगा.