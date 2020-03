MP: नहीं गिरेगी कमलनाथ हुकूमत, BJP विधायक कांग्रेस के राब्ते में: शोभा ओझा

भोपाल: मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत पर बोहरान के बादल गहरा गए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी कमलनाथ हूकूमत गिर सकती है. ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अब तक मध्य प्रदेश के 22 विधायकों ने कमलनाथ हूकूमत का साथ छोड़ दिया है. इन 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश असेंबली में तादाद 206 हो गई है. यानी बहुमत के लिए अब 104 सीटों की ज़रूरत है और भाजपा के पास 107 विधायक हैं. वहीं कमलनाथ ने मंगल को विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी जिसमें 94 विधायक शामिल हुए थे. इस तरह गेंद अभी भाजपा के पाले में दिख रही है.

इतना कुछ होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी अपनी उम्मीदे लगाए हुए है. मंगल को विधायक दल की मीटिंग में कमलनाथ ने कहा था कि फिक्र की कोई बात नहीं, हमारे पास मुकम्मल तादाद है. हूकूमत पूरे 5 साल चलेगी.

Shobha Oza, Congress: We will prove majority on the floor of the house. All the Congress MLAs who are in Bengaluru were being misled; they are with us. Even BJP MLAs are in touch with us. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/LXfUjzYV7P

कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस महकमा मीडिया की सरबराह शोभा ओझा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश असेंबली में अक्सरियत साबित करेगी. बेंगलुरु में कांग्रेस के जो 19 विधायक रखे गए हैं, उनको गफलत में रखा गया था. वे सभी हमारे साथ हैं. शोभा ओझा ने यहां तक दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक भी कांग्रेस पार्टी के राब्ते में हैं.

#BJP is enacting the strategy the way they did in #Karnataka . It is murder of democracy #JyotiradityaScindia has fallen into the trap. He will realise the himalayan blunder very shortly. BJP after using #Scindia will through him out. I am confident Shri Kamalnath prove majority.

— V.Narayanasamy (@VNarayanasami) March 11, 2020