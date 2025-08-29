आखिरी सांस तक जेल में रहेगा शाहरुख; स्कूल के लिए निकली नाबालिग नहीं लौटी थी अपने घर...
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2901746
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

आखिरी सांस तक जेल में रहेगा शाहरुख; स्कूल के लिए निकली नाबालिग नहीं लौटी थी अपने घर...

Sikar News: सीकर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में आरोपी शाहरुख को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि बच्चियां समाज की धरोहर हैं और अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:05 PM IST

Trending Photos

आखिरी सांस तक जेल में रहेगा शाहरुख; स्कूल के लिए निकली नाबालिग नहीं लौटी थी अपने घर...

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में शाहरुख खान नाम के एक शख्स ने साल 2023 में नाबालिग लड़की से रेप किया था. इस मामले में सीकर जिले के पॉक्सो (POCSO) कोर्ट आरोपी के खिलाफ सख्त फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा दी है. कोर्ट ने साफ किया कि मुल्जिम अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा. साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है.

लंबी सुनवाई और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई. सजा का ऐलान करते हुए  जज ने कहा कि नाबालिग बच्चियां समाज की धरोहर होती हैं. वे इतनी छोटी उम्र में सही-गलत सोचने की स्थिति में नहीं होतीं. अगर ऐसे अपराधियों को सख्त सजा नहीं दी जाएगी तो समाज में बच्चियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. 

कोर्ट के फैसले से खुश है पीड़ित परिवार
कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे अपराध न केवल पीड़िता बल्कि पूरे समाज को झकझोर देते हैं. वहीं, अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने हिम्मत दिखाकर शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने भी तत्परता से जांच पूरी कर चार्जशीट पेश की. अदालत ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया. इस फैसले का स्वागत करते हुए सामाजिक संगठनों ने कहा कि इससे अपराधियों को कड़ा संदेश जाएगा कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों के लिए समाज और कानून दोनों में कोई जगह नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला सीकर जिले के रतनगढ़ इलाके का है. आरोपी शाहरुख के खिलाफ साल 2023 में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले के मुताबिक, 21 नवंबर 2023 को नाबालिग लड़की के पिता ने बताया था कि उसकी 17 साल की बेटी 20 नवंबर 2023 की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लड़की को बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की. जांच के दौरान लड़की को बरामद कर लिया गया और आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी लड़की का अपहरण कर उसे गुजरात ले गया, जहां उसने लड़की के साथ कई बार रेप  किया था.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Sikar NewsSikar POCSO Court VerdictShahrukh Khan rape case

Trending news

Sikar News
आखिरी सांस तक जेल में रहेगा शाहरुख; स्कूल के लिए निकली नाबालिग नहीं लौटी थी अपने घर
Eid Milad un Nabi Dry Day Demand
नवरात्र पर मांस तो ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें; मुसलमानों की बड़ी मांग
Maulana Arshad Madani on Hemant Biswa Sarma
'मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप...', असम सीएम को लेकर जमीयत का बड़ा दावा
Uttarakhand news
हरिद्वार में मुतवल्ली ने खुद क्यों ढहा दी मजार? डीएम बांध रहे तारीफ के पुलिंदे
Asaduddin Owaisi on Sambhal Report
'मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म.., संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भड़के ओवैसी
Muzaffarpur News
AK-47 तस्करी केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, मंज़ूर खान उर्फ बाबू भाई गिरफ्तार
Pakistan News
मलाला के रास्ते पर वजीरिस्तान की लड़कियां; सड़कों पर उतरकर माँगा तालीम का हक
Saudi Arabia on 9/11 Attacks
दोस्त-दोस्त न रहा; अमेरिका में सऊदी अरब पर चलेगा 9/11 हमलों का मुकदमा
Sambhal Report
सियासी दस्तावेज़ है संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट; स्थानीय मुसलमानों ने जताया अविश्वास
bihar chunav 2025
कभी था मुस्लिम नेता का दबदबा, अब हरसिद्धि में खिल रहा है कमल; जानें 2025 का समीकरण
;