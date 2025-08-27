Bihar Election 2025: सिकटा में मुस्लिम किंगमेकर, जिसे चाहते हैं बना देते हैं विजेता

Sikta Election 2025: बिहार में जातिगत समीकरणों की बात किए बिना चुनावी विश्लेषण संभव नहीं है. राज्य में इसी साल 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले ही राजनीतिक पंडित और जनता विधानसभाओं का गणित लगा रहे हैं और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह सोच रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेगी. ऐसे में आज हम पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा विधानसभा के बारे में बताने जा रहे हैं कि वहां किस पार्टी का दबदबा है और साल 2025 के चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा.

दरअसल, सिकटा विधानसभा क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है. नेपाल सीमा से सटा यह पूरी तरह ग्रामीण इलाका है, जो वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. ऐतिहासिक रूप से यह सीट दल बदलू नेताओं और मतदाताओं की अप्रत्याशित पसंद के लिए जानी जाती है लेकिन 2025 का चुनाव इस मायने में अलग होगा कि यहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में नज़र आ सकते हैं.

सिकटा और मैना टांड़ प्रखंडों के साथ नरकटियागंज प्रखंड की कुछ पंचायतों को मिलाकर बने इस क्षेत्र में शहरी आबादी नहीं के बराबर है. पूरी सीट खेती-किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है. साल 2020 में 2,74,502 वोटर्स हैं, इनमें 82,899 (30.20%) मुस्लिम मतदाता, 37,689 (13.73%) अनुसूचित जाति और 306 (3.39%) अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं. साल 2024 तक मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,89,162 हो चुकी है. यानी करीब 15 हजार नए मतदाता जुड़े हैं.

सिकटा विधानसभा के इतिहास पर नज़र डालें तो यह क्षेत्र दल बदलू नेताओं का गढ़ रहा है. रईफुल आजम से लेकर दिलीप वर्मा तक, यहां कई नेताओं ने अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़कर जीत हासिल की. कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि निर्दलीयों ने भी तीन बार बाज़ी मारी. बीजेपी, जदयू, भाकपा (माले) जैसी पार्टियां भी यहां से जीत चुकी हैं. साल 2015 में जदयू के फिरोज़ अहमद ने दिलीप वर्मा को हराया था. साल 2020 में भाकपा (माले) के बिरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने दिलीप वर्मा को मात दी. हालांकि, 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू को सिकटा से 8,549 वोटों की बढ़त मिली थी.

मुस्लिम वोटरों का असर

इस सीट पर मुस्लिम वोटर 30 फीसद से ज्यादा हैं. ऐसे में यह तय है कि किसी भी उम्मीदवार की जीत का रास्ता मुसलमानों की एकजुटता पर निर्भर करेगा. 2020 में माले के उम्मीदवार की जीत में मुस्लिम वोटों का झुकाव अहम फैक्टर माना गया था. दिलीप वर्मा की लगातार दो हार में भी यह तत्व दिखा कि अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह उनके साथ नहीं आए. इस साल की तस्वीर और पेचीदा है. अगर मुस्लिम वोटर एकजुट होकर किसी एक उम्मीदवार के साथ खड़े होते हैं, तो वह आसानी से जीत सकता है लेकिन अगर मुस्लिम वोट जदयू, भाकपा (माले) और जन सुराज पार्टी के बीच बंट गए, तो भाजपा या एनडीए उम्मीदवार को सीधा फायदा हो सकता है.

जदयू बनाम बीजेपी की खींचतान

सिकटा में एनडीए के भीतर भी खींचतान है. बीजेपी के कार्यकर्ता और गुट दिलीप वर्मा को फिर से टिकट दिलाने के पक्ष में हैं. उनका तर्क है कि वर्मा दो बार बेहद कम अंतर से हारे हैं. दूसरी तरफ, जदयू यह सीट अपने खाते में बनाए रखने के मूड में है. लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त का हवाला देकर वह इसे अपनी ‘सुरक्षित सीट’ मान रहा है. अगर टिकट बंटवारे में मनमुटाव हुआ, तो एनडीए का वोट बैंक बिखर सकता है, जिसका सीधा फायदा भाकपा (माले) या जन सुराज को मिलेगा.

जन सुराज पार्टी की एंट्री

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की मौजूदगी सिकटा में चुनावी समीकरण और जटिल बना रही है. युवाओं और किसानों में पार्टी को लेकर आकर्षण है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर अभी उसकी जड़ें गहरी नहीं हैं. बावजूद इसके, मुस्लिम वोटरों का एक हिस्सा अगर जन सुराज की तरफ गया, तो यह मुख्य मुकाबले को प्रभावित कर सकता है.

मुस्लिम बन सकते हैं किंगमेकर

कुलमिलाकर साल 2025 का चुनाव सिकटा में पूरी तरह मुस्लिम वोटरों के रुख पर निर्भर करेगा. अगर वे किसी एक दल के साथ मजबूती से खड़े हो जाते हैं, तो वही उम्मीदवार जीत सुनिश्चित कर लेगा. लेकिन अगर वोट तीन-चार हिस्सों में बंटा, तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण एनडीए को बढ़त दिला देगा. इसलिए सिकटा विधानसभा की जंग सिर्फ जदयू बनाम बीजेपी या माले बनाम एनडीए तक सीमित नहीं है. असली सवाल यह है कि 82,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर किसे चुनते हैं.