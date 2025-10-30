Advertisement
पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत पर SIT का बड़ा खुलासा, जानें एसीपी ने क्या कहा?

Mohammad Mustafa Son Death Case: 16 अक्टूबर की रात 35 साल के अक़ील अख्तर अपने पंचकूला स्थित घर में बेहोश मिले थे और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. अब इस मामले में SIT ने बड़ा खुलासा किया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:37 PM IST

Mohammad Mustafa Son Death Case: पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद अकील अख्तर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पिता और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए. वायरल वीडियो के बाद पूर्व डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच की जा रही है. इस बीच, जांच अधिकारियों ने एक अहम खुलासा किया है.

SIT टीम के चीफ एसीपी विक्रम नेहरा ने कहा कि पिता और बेटे के बीच तनाव जरूर था. उन्होंने बताया, “मुस्तफा के घर की सुरक्षा में तैनात नौ पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई है. अब हम उनके घरेलू सहायकों से भी पूछताछ करेंगे. घर की तलाशी पूरी हो चुकी है. मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप भी मिल गया है. यह साफ है कि अकील के अपने परिवार से वैचारिक मतभेद थे, जैसा कि उसने अपने वायरल वीडियो में भी कहा था. फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता मौत के कारण का पता लगाना है. परिवार से अभी पूछताछ नहीं की गई है.”

CBI को जांच सौंपने की गई है सिफारिश
इसी बीच, हरियाणा सरकार ने इस केस की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश की है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सीबीआई आधिकारिक तौर पर जांच संभालेगी. यह मामला पहले पंचकूला पुलिस ने 20 अक्टूबर को दर्ज किया था, जिसमें पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व कांग्रेस मंत्री रज़िया सुल्ताना, बेटी और बहू पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए गए थे. अधिकारियों के मुताबिक, मामले की गंभीरता और इसमें कई राज्यों के जुड़े होने की वजह से जांच सीबीआई को दी जा रही है.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 16 अक्टूबर की रात 35 साल के अक़ील अख्तर अपने पंचकूला स्थित घर में बेहोश मिले थे और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. पहले यह सामान्य मौत मानी जा रही थी और पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को दे दिया गया था. लेकिन बाद में मालेरकोटला के शम्सुद्दीन चौधरी ने शिकायत दर्ज कराते हुए हत्या की आशंका जताई. उन्होंने कहा कि अक़ील ने अगस्त में एक वीडियो में अपनी जान को खतरा बताया था.

