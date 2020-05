मगरिबी बंगाल ने तूफान "अम्फान" की तबाही, कई लोगों की मौत, ममता ने लगाई मदद की गुहार

कोलकाता: गिर्दाबी तूफान "अम्फान" (Cyclone Amphan) मगरिबी बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचा चुका है. बताया जा रहा है कि मगरिबी बंगाल में तूफान के चलते 10-12 लोगों की जान चुकी है. यह जानकारी वज़ीरे आला ममता बनर्जी ने दी है.

जानकारी के मुताबिक शुमाली, जनूबी परागना और कोलकाता में तूफान से भारी नुकसान हुआ है. कोलकाता में तूफान के चलते कई पेड़ ज़मान से उखड़ गए हैं. वज़ीरे आला ममता बनर्जी ने इससे निपटने के लिए मरकज़ी हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है.

मेहकमा मौसमयात के मुताबिक ओडिशा में जो डैमेज आज होने वाला था वह हो चुका है. तूफान को देखते हुए बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल , तमिलनाडु में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था. इससे निपटने के लिए NDRF की टीमें मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं. बताया जा रहा है कि मगरिबी बंगाल 5 लाख और ओडिशा में 1,58,640 लोगों को महफूज़ मकामात पर भेज दिया गया है.

West Bengal: Trees uprooted & waterlogging in several parts of Kolkata in wake of #CycloneAmphan. The cyclone is very likely to weaken into a deep depression during the next 3 hours as per India Meteorological Department (IMD). pic.twitter.com/f81DZw3a0W

