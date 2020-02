सद्रे जम्हूरिया से मिलने के बाद सोनिया गांधी ने की अमित शाह के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली : दिल्ली तशद्दुद मामले में कांग्रेस का एक वफ़्द आज सद्रे जम्हूरिया रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचा. वफ़्द में कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, साबिक वज़ीरे आज़म मनमोहन सिंह, आनंद शर्मा, रणदीप सुरेजवाला समेत कई लीडरान शामिल हुए. जहां उन्होंने सद्रे जम्हूरिया को रामनाथ कोविंद को एक मेमोरेंडम भी सौंपा.

Delhi: A delegation from the Indian National Congress led by Congress interim president Sonia Gandhi and former Prime Minister Dr. Manmohan Singh called on President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan today. pic.twitter.com/BdiNPVU5pW — ANI (@ANI) February 27, 2020

सोनिया गांधी ने सद्र जम्हूरिया को मेमोरेंडन सौंपने के बाद कहा, 4 दिन से नार्थ ईस्ट दिल्ली में तशद्दुद हो रहा है, ज़रूरी क़दम नहीं उठाने की वजह से यह तशद्दुद हुआ है. सोनिया गांधी ने एक बार फिर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने कहा हम आपसे अपील करते हैं कि शहरियों की ज़िंदगी, आज़ादी और जायदाद के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने दोबारा कहा कि तशद्दुद रोकने में नाकामयाब रहने के लिए फौरन वज़ीरे दाखिला अमित शाह को हटाने की मांग करते हैं.

Sonia Gandhi after submitting a memorandum to President: We call upon you (President) to ensure that life, liberty, & property of citizens are preserved. We also reiterate that you should immediately call for the removal of the Home Minister for his inability to contain violence. https://t.co/fAZURsLu4T pic.twitter.com/3mlAbzePmz — ANI (@ANI) February 27, 2020

साबिक वज़ीरे आज़म डॉ मनमोहन सिंह ने कहा, हम राष्ट्रपति से मिले. हमने सुझाव दिया कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों में क्या हुआ है और यह बहुत ही फिक्र का मोज़ू है और शर्म की बात है. जिसमें कम से कम 34 लोग मारे गए हैं और 200 लोग ज़ख्मी हुए हैं या यह मरकज़ी हुकूमत की नाकामयाबी को दिखाता है.

Dr. Manmohan Singh: We called upon President to suggest to him that what has happened in last 4 days in Delhi is a matter of great concern&a matter of national shame in which at least 34 people have died&200 people are injured, it is a reflection on total failure of Central Govt. pic.twitter.com/KsQSncg45L — ANI (@ANI) February 27, 2020

बता दें कि बुध को कांग्रेस सद्र सोनिया गांधी ने वजी़रे दाखिला अमित शाह से इस्तीफा मांगा था. और मरकज़ी हुकूमत से तीखे सवाल किए थे

दिल्ली तशद्दुद पर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत नफरत का माहौल बना रही थी और जैसा कि सब जानते हैं कि नफ़रत का अंजाम आखिर में दंगे ही होता है तो आखिरकार दंगे हुए। इसके पीछे इक्तेदार में काबिज़ पार्टी है। जब इलेक्शन था तो BJP के 70 वज़ीर दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे, आज जब दंगे हैं तो वो सब नेता कहां हैं.

दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद:जिस तरह से केंद्र सरकार नफरत का माहौल बना रही थी और नफरत का अंजाम आखिर में दंगे होता है तो आखिरकार दंगे हुए।इसके पीछे सत्तारूढ़ पार्टी है।जब चुनाव था तो BJP के 70मंत्री दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे,आज जब दंगे हैं तो वो सब नेता कहां हैं pic.twitter.com/FXmjSyiFqd — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 27, 2020

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद जी इस मुल्क के सबसे बड़े 'लॉलेस' (कानून विहीन) वज़ीर हैं। SC कॉलेजियम ने कल तीन जजों का तबादला किया था बाकि दो जजों का ट्रांसफर ऑर्डर कहां है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद जी छाज बोले सो बोले छलनी भी बोले।

फिलहाल दिल्ली तशद्दुद को लेकर वज़ीरे आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में नायब वज़ीरे आला मनीष सिसोदिया, मंत्री कैलाश गहलोत और दूसरे अफसर भी शामिल हुए। मीटिंग में मुतास्सिर इलाकों को राहत सामग्री मुहैया कराने का फैसला लिया गया।

दूसरी जानिब नायब गवर्नर अनिल बैजल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ऐडीशनल सॉलिसिटर जनरल एम.के. आचार्य, वकील अमित महाजन, रजत नायर को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी, शाहदरा, पूर्वी जिलों में कानून-सूरतेहाल की हालत से मुतअल्लिक मामलों में दिल्ली पुलिस की कयादत करने के लिए मुकर्रर किया।