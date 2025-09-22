Sitapur: सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, या फिर फंस जाएगा कोई पेंच?
Sitapur: सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, या फिर फंस जाएगा कोई पेंच?

Azam Khan Release: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा होने जा रहे हैं. उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्वालिटी बार जमीन मामले में जमानत मिली थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 22, 2025, 08:06 PM IST

Azam Khan Release: सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा होने जा रहे हैं. आजम खान 23 सितंबर को सुबह 8 बजे सीतापुर जेल से रिहा होंगे. जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं. हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने 18 सितंबर को क्वालिटी बार जमीन कब्जाने के बहुचर्चित मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर की थी. इस फैसले के बाद आजम खान 23 महीने की हिरासत के बाद आज जेल से बाहर आ रहे हैं.

दरअसल, क्वालिटी बार जमीन कब्जाने का यह मामला नवंबर 2019 का है. उस समय रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोपों में धोखाधड़ी, साजिश रचना और साक्ष्य मिटाना शामिल था. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आजम खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

आजम खान के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे
आजम खान के खिलाफ दर्ज मामले कई हैं और उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही चल रही है. इसके अलावा, उन्होंने डूंगरपुर के एक बहुचर्चित मामले में भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई हुई थी और 10 सितंबर को जमानत मंजूर कर दी गई थी.

सपा के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल
सपा जराए का कहना है कि आजम खान की रिहाई पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनके जेल से बाहर आने के बाद पार्टी संगठन और आगामी चुनावी तैयारियों में उनकी सक्रिय भागीदारी देखने को मिलेगी. आजम खान उत्तर प्रदेश में सपा के मजबूत चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और उनकी रिहाई राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

