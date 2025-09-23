देशभर में ‘I Love Mohammad’ पोस्टर पर सियासी हलचल, सपा विधायकों ने FIR रद्द करने की मांग
देशभर में ‘I Love Mohammad’ पोस्टर पर सियासी हलचल, सपा विधायकों ने FIR रद्द करने की मांग

Kanpur News: कानपुर में ईद-उन-मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान ‘I Love Mohammad’ बैनर लगाने पर पुलिस ने 25 मुसलमानों पर FIR दर्ज कर दी. पूरे देश में विवाद और विरोध बढ़ा. अब सपा के तीन विधायक कमिश्नर से मिले और FIR रद्द करने व असल माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:23 PM IST

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद-उन-मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 'I Love Mohammad' का बैनर लगा दिया था. इस बैनर को लेकर हिंदू संगठनों ने बवाल मचा दिया, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने 25 मुसमलानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. इस घटना के बाद पूरे देश में हलचल मच गई. 'I Love Mohammad' का पोस्टर लेकर पूरे देश में लोग सड़कों पर निकल गए. अब इस पूरे मामले को लेकर सपा के तीन विधायकों ने कमिश्नर ऑफिस का रुख किया और 25 मुसलमानों पर दर्ज FIR रद्दे करने की मांग की है.

आर्य नगर से विधायक अमिताभ बाजपेई, कैंट से विधायक हसन रूमी और सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी ने कमिश्नर अखिल कुमार से मुलाकात की और मुकदमे को तुरंत खत्म करने की मांग की. विधायक अमिताभ बाजपेई ने कहा कि यह मुकदमा पूरी तरह भावनात्मक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि "I Love Mohammad" लिखना कोई अपराध नहीं है. असली दोषी वे पेशेवर लोग हैं जो धार्मिक आयोजनों में माहौल बिगाड़ते हैं. उन्होंने प्रशासन से कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ ही FIR दर्ज की जानी चाहिए.

वहीं, विधायक हसन रूमी ने कहा कि यह मामला पुलिस की गलती की वजह से इतना बड़ा बन गया. उन्होंने बताया कि जिस उपनिरीक्षक ने केस दर्ज कराया, उसी की वजह से पूरे देश में गलत संदेश गया. हसन रूमी ने कहा कि कमिश्नर ने कहा है कि "I Love Mohammad" को लेकर कोई मुकदमा नहीं हुआ. अगर ऐसा है, तो उस उपनिरीक्षक को FIR में इस बोर्ड का ज़िक्र नहीं करना चाहिए था.

नसीम सोलंकी ने क्या कहा?
विधायक नसीम सोलंकी ने भी कहा कि यह मामला समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने वाला बन गया है. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए ताकि शहर में शांति बनी रहे. इस पूरे मामले ने कानपुर में धार्मिक और सामाजिक माहौल को प्रभावित किया है. सपा के नेताओं का कहना है कि ऐसे विवाद केवल लोगों को विभाजित करते हैं और असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं.

Zee Salaam Web Desk

Kanpur NewsI Love Mohammad bannerEid Milad Un Nabi Procession

