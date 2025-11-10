Advertisement
'अल्लाह के अलावा किसी और की...', वंदे मातरम विवाद पर भड़के पूर्व मुस्लिम सांसद

ST Hasan on Vande Mataram: सपा के सीनियर लीडर एसटी हसन ने वंदे मातरम विवाद पर बड़ा बयान दिया है. सांसद ने कहा कि आज तक किसी मुसलमान ने राष्ट्रगान का विरोध नहीं किया. फिर वंदे मातरम को देशभक्ति से क्यों जोड़ा जा रहा है?

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:52 PM IST

ST Hasan on Vande Mataram: उत्तर प्रदेश में सपा के सीनियर लीडर एसटी हसन ने वंदे मातरम विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि मुसलमान पिछले 150 सालों से वंदे मातरम का विरोध करते आ रहे हैं. इसकी वजह यह है कि इसमें ऐसे विचार शामिल हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं.

उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते. वंदे मातरम में जमीन की इबादत की जाती है. अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह की दिव्यता में किसी और को शामिल कर रहे हैं, जिसकी हमारे पवित्र कुरान में सख्त मनाही है. अल्लाह ने सबको पैदा किया, अल्लाह ने सारी चीजें बनाई हैं. अल्लाह ने इंसान को एक सर्वोच्च प्राणी बनाया है. बाकी चीजें (हवा, पानी, धरती और आसमान) इंसान के लिए बनाई हैं, इसलिए हम वंदे मातरम की पूजा नहीं कर सकते.

बीजेपी पर बोला हमला
उन्होंने कहा कि आज तक किसी मुसलमान ने राष्ट्रगान का विरोध नहीं किया. फिर वंदे मातरम को देशभक्ति से क्यों जोड़ा जा रहा है? मुसलमान अपने देश और मातृभूमि के लिए अपना सबकुछ कुर्बान कर सकता है. ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो वंदे मातरम पढ़ेगा, वो ही सच्चा देशभक्त कहलाएगा. समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि अगर वंदे मातरम में भूमि पूजन शामिल है तो हम इसे नहीं गाएंगे. अगर इसमें भूमि पूजन शामिल नहीं है तो हम इसे 101 बार गाएंगे.

RSS पर बोला हमला
आरएसएस में सभी लोगों के शामिल होने से जुड़े संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि हर कोई आरएसएस में शामिल हो, खासकर अगर आरएसएस मुसलमानों को भी शामिल करे और उन्हें अपने गोपनीय मामलों में शामिल करे. 

Salaam Tv Digital Team

ST Hasan on Vande Mataram

