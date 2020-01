साइना नेहवाल ने थामा BJP का दामन, कहा: मोदी जी से हूं मुतास्सिर

नई दिल्ली: मुल्क की सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल (Saina Nehwal) ने अपनी बहन चंद्राशु के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है और अब वो खेल के मैदान के साथ-साथ सियासत के मैदान में भी नज़र आने वाली हैं. साइना नेहवाल ने बुध के रोज़ दिल्ली में मौजूद BJP हेडक्वार्टर में BJP की रुकनियत हासिल की.

29 साला साइना नेहवाल हरियाणा में पैदा हुईं वो मुल्क की उन चुनिंदा खिलाडियों में शामिल हैं जिन्होंने एक नहीं कई बार हिंदुस्तान के परचम को दुनिया के कई मुमालिक में लहराया है. साइना ने 2012 में लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज़ मेडल , आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप (World Badminton Championships) में भी दो मेडल और कामनवेल्थ गेम्स में तीन मेडल जीते हैं. इसके अलावा Women Singel रैंकिंग में 23 मई 2015 को वर्ल्ड नंबर वन बनी थीं। वह इस मुक़ाम तक पहुंचने वाली पहली पहली हिंदुस्तानी खातून बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन तमाम अवार्डों समेत साइना नेहवाल के नाम 24 आलमी ख़िताब दर्ज हैं.

#WATCH Badminton Player Saina Nehwal on joining BJP: The way Prime Minister works day & night, I like it very much. I like doing something for the country & BJP is a party that is doing good work for the country, I am happy to have joined the party. pic.twitter.com/q8oHcemoLh

— ANI (@ANI) January 29, 2020