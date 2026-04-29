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मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है अब देश में हेट स्पीच को रोकना; SC ने भी किया किनारा

Hate Speech in India: देश में हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि देश में पहले से ही इसके खिलाफ कानून मौजूद है, इसलिए समस्या कानून में नहीं बल्कि इसे लागू करने में है. कोर्ट संसद के कानूनों की समीक्षा तो कर सकता है, लेकिन संसद को कोई कानून बनाने के लिए आदेशित नहीं कर सकता है. 
 

 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:36 PM IST

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मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है अब देश में हेट स्पीच को रोकना; SC ने भी किया किनारा

नई दिल्ली: मुल्कगीर सतह पर सांसद, विधायक, मंत्री, और धार्मिक नेताओं से लेकर आम इंसानों के जरिये दिए जाने वाले भड़काऊ बयानबाज़ी (हेट स्पीच) पर रोक लग पाना अब मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन भी हो जाएगा. सांप्रदायिक आधार पर किये जाने वाले इन भड़काऊ बयानबाज़ी(हेट स्पीच) से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश पास करने से इंकार करते हुए कोर्ट ने अपने पास लंबित सभी याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया है. 

याचिका ख़ारिज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए देश में पहले से ही क़ानूनी प्रावधान है.दिक्कत क़ानून की नहीं, बल्कि इसे लागू न कर पाने में है. इसका पालना सही से नहीं कराया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कहा कि वैसे भी कोई नया क़ानून बनाना सिर्फ संसद या विधायिका का काम है, न कि सुप्रीम कोर्ट का ? 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत सिर्फ पहले से मौजूद कानून की व्याख्या कर सकती है, लेकिन वह सरकार को किसी नए कानून को बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार चाहे तो वक़्त के मुताबिक, क़ानून में बदलाव कर सकती है. कोर्ट ने अपनी जानिब से कोई भी नया निर्देश देने से मना कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच और अफवाह फैलाना समाज की एकता और संवैधानिक व्यवस्था पर बुरा असर डालता है. 

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गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्यों में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कई याचिकाकर्ताओं ने हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिकाओं में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि अक्टूबर 2022 में हेट स्पीच को लेकर जारी SC के दिशा-निर्देश पर राज्य अमल नहीं कर रहे हैं. 

उल्लेखनीय है कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने और लगतार कई राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद उनके नेता, सांसद, विधायक और मंत्री तक हेट स्पीच में लिप्त है. वो एक समुदाय विशेष को टारगेट कर उनके खिलाफ बयानबाज़ी करते हैं. उन्हें डराते हैं, ललकारते हैं, और कई बार तो खुलेआम उनका बहिष्कार करने और उनके साथ हिंसा करने के लिए भीड़ को उकसाते हैं. ये काम कई साधु-संत भी करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में खुर हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए राज्यों को निर्देश दिए थे, लेकिन अगर राज्य और राजनेता खुद इस अपराध में लिप्त हों तो इस पर भला रोक कौन लगाएगा? हेट स्पीच देने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है. लेकिन अगर कोर्ट ही इसे नहीं मान रहा है, तो हेट स्पीच के पीड़ित लोग क्या करेंगे? कोर्ट के इस फैसले से देश में हेट स्पीच के मामलों में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया जा सकता है, क्यूंकि हेट सपीच सत्ता संरक्षण में सत्ता पक्ष के लोग ही ज्यादा देते हैं. 

इसे भी पढ़ें: धार कोर्ट ने 1935 में भोजशाला को मस्जिद कहा था; मुस्लिम पक्ष ने MP HC में किया बड़ा दावा

 

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