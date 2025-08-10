इसे Jews से बचाना, पादरी ने 12 साल के मोहम्मद (PBUH) को देखते ही की थी ताबीर: किस्सा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2874701
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

इसे Jews से बचाना, पादरी ने 12 साल के मोहम्मद (PBUH) को देखते ही की थी ताबीर: किस्सा

Story of Prophet Muhammad: आज हम आपको मुहम्मद (स.अ) का एक किस्सा बताने वाले हैं.ये किस्सा उस वक्त का है, जब आप 12 साल के थे और अपने चाचा अबू तालिब के साथ सीरिया गए थे. इस दौरान उन्हें वहां एक ईसाई संत मिला, जिसने ऐसी बातें बताईं जो केवल चाचा अबू तालिब और मुहम्मद जानते थे. इसके साथ ही इस संत ने आपको वॉर्न भी किया.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 10, 2025, 12:28 PM IST

Trending Photos

इसे Jews से बचाना, पादरी ने 12 साल के मोहम्मद (PBUH) को देखते ही की थी ताबीर: किस्सा

Story of Prophet Muhammad: मोहम्मद (स.अ) बचपन से ही काफी समझदार और खूबसूरत थे. वालिद का इंतेकाल उसी वक्त हो गया था, जब वह मां आमिना के पेट में थे. उनके पैदा होने के कुछ सालों बाद मां भी उन्हें छोड़ कर चली गई. इसके बाद उनका ख्याल दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा. लेकिन, बूढ़े होने की वजह से कुछ वक्त बाद वह भी अल्लाह को प्यारे हो गए. उनके फौत होते ही उनके बेटे अबू तालिब ने मुहम्मद (स.अ) का ख्याल रखना शुरू कर दिया और वह आप से बेंइतेहां प्यार करते थे.

जब मोहम्मद (स.अ) 12 साल के हुए तो उनके चाचा को सीरिया किसी तिजारती काम के लिए जाना पड़ा. सफर लंबा और मुश्किल था तो भांजे को न ले जाना बेहतर समझा. लेकिन जब काफिला चलने लगा तो आप लिपट गए, ऐसा करते देख चाचा अबू तालिब का दिल पसीज गया और उन्होंने फैसला किया कि मुहम्मद (स.अ) को साथ ले लिया जाए.

आखिरकार काफिला निकला और अलग-अलग शहरों से होता हुआ गुजरा. कई जगह आराम भी किया गया और आखिरकार सभी सीरिया पहुंच गए. बुसरा नाम के शहर में पड़ाव डालने का फैसला किया गया.

ईसाई पादरी का अचानक न्यौता

बुसरा में एक गिरजाघर था जिसके पास छांव हुआ करती थी और इस शहर में एक बहीरा नाम का ईसाई संत हुआ करता था. जब भी कुरैश व्यापारी इस शहर में आते तो इसी गिरजाघर के पास छाव में रुका करते थे. ऐसा ही अबू तालिब ने किया. कुछ लोगों ने आराम करने का फैसला किया तो कुछ लोगों को भूख लगी थी तो वह खाने लग गए.

इसी बीच एक शख्स काफिले के पास आया और कहने लगा बहीरा ने आप लोगों को बुलाया है और आप सभी की दावत की है. इस शख्स की बात सुनकर सब हैरान थे. क्योंकि इस पादरी ने इससे पहले न कभी किसी को पूछा था, न ही कभी दावत पर बुलाया था और न ही इससे अबू तालिब की कोई अच्छी जान पहचान थी. आखिरकार ये दावत कबूल कर ली गई.

सब लोग खाने के लिए पहुंचे और बहीरा ने बेहतरीन स्वागत किया. बहीरा बोला आप लोग मेरे साथ खाना खाएं और ध्यान रहे कि कोई रह न जाए. जिस पर लोगों ने कहा कि हम सब आ गए हैं, केवल एक लड़के को छोड़कर आए हैं. जिस पर बहीरा ने कहा कि लड़का है तो क्या हुआ, वह भी यही खाना खाएगा.

बहीरा को इतना फ्रैंक और ऐसी बातें करते हुए सुनकर काफिले की फिक्र बढ़ गई. आखिरकार मुहम्मद (स.अ) को बुलाया गया. जैसे ही आप ने महफिल में कदम रखा तो बहीरा की नजरे आप पर टिक गईं और टकटकी लगाए आपको ही देखता रहा. 

आप (स.अ) से बहीरा की बातचीत

सब लोगों ने खाना खाया और इधर-उधर फैल गए, कोई गिरजाघर देखने लगा तो कोई बातों में मश्गूल हो गया. इतने में पादरी मुहम्मद (स.अ) के पास पहुंचा और पूछा कि तुम्हें लात और उज्जा (उस वक्त की गॉडेस) की कसम जो पूछूं सच-सच बताना. जिस पर आपने कहा कि मुझे लात और उज्जा की कसम न दें. संत ने कहा कि तुम्हें खुदा की कसम, जो पूछूं बता देना. जिस पर आपने कहा कि पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप.

पादरी की वॉर्निंग

वह आपसे उनके खुदके बारे में सवाल करने लगा, और आर उसका जवाब देते रहे. इतने में ही अबू तालिब वहां आ गए और पादरी ने उनसे पूछा कि ये लड़का आपका कौन होता है. "ये मेरा बेटा है," अबू तालिब ने यूं ही चलता हुआ जवाब दिया. 

पादरी ने कहा कि तुम्हारा लड़का नहीं. इस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो नहीं सकता. जब बहीरा के मुंह से अबू तालिब ने ये बात सुनी तो वह हैरान रह गए. 

अबू तालिब ने कहा,"हां, ये मेरा भतीजा है."
बहीरा बोला,"इसका बाप"?
अबू तालिब ने कहा जब ये पेट में था तभी इसके वालिद का इंतेकाल हो गया था.

जिसपर बहीरा ने कहा कि अब तुमने सच कहा है, अब तुम इसे घर ले जाओ और देखो इसे यहूदियों से बचाए रखना. अगर उन्होंने इसे देख लिया और इस हद तक पहचान लिया जिस तक मैंने पहचाना है तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे. तुम्हारा ये भतीजा इतना महान शख्स होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते. ये समझ लो कि ये हीरा है और ऐसा हीरा जो आजतक पैदा नहीं हुआ.

बहीरा ने ये बातें सारी बातें एक सांस में कह दी, मानों बाइबल का कोई वर्स पढ़ रहा हो या फिर माथे से तकदीर पढ़ रहा हो. ऐसा ही हुआ, अल्लाह ने मुहम्मद (स.अ) पर कलाम उतारा, जो आज तक वैसा ही है जैसे उस वक्त उतरा था. आज आप के बताए रास्ते पर पूरी उम्मते मुस्लिमा चल रही है.

TAGS

muslim newsIslamic storyProphet Muhammad

Trending news

muslim news
इसे Jews से बचाना, पादरी ने 12 साल के मोहम्मद (PBUH) को देखते ही की थी ताबीर: किस्सा
gaza
Gaza: बच्चे पर गिरा एयरड्रॉप, ये Video देखकर दहल जाएगा दिल
CBI
सजा-ए-मौत का आदेश, बांग्लादेश से फरार जमाल भारत में घुसा, CBI ने ऐसे किया गिरफ्तार
Ajmer
Indian तेज़ गेंदबाज़ Avesh Khan पहुंचे अजमेर; बोले, इसलिए आता हूं यहां
gaza
Gaza Death: खाना लेने के लिए लगाई कतार, जो IDF ने बरसाई होलियां; 34 की मौत
Turkey
Turkey क्यों मुस्लिम देशों को करना चाहता है इकट्ठा? नेतन्याहू की इस बात से खफा
Israel
Israel Protest: नेतन्याहू की अब खैर नहीं! लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग
Uttarakhand news
रामनगर: स्कूल अहाते में बनी सालों पुरानी मजार पर गरजा बुलडोजर, जानें पूरा मामला?
Bangladesh Political Crisis
Bangladesh: चुनाव पर विराम! सुधारों के बहाने सियासत गरमाई, हसीना की बढ़ीं मुश्किलें
Anuj Chaudhary Promotion
विरोध दरकिनार CO अनुज चौधरी का हुआ प्रमोशन; मुसलमानों ने कहा, सब अल्लाह की मर्ज़ी
;