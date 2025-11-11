सूडान की धरती पर इंसानियत दम तोड़ रही है, दारफुर से उठी दर्द की पुकार

Sudan Humanitarian Crisis: संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सूडान के उत्तर दारफुर क्षेत्र में मानवीय हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं और अगर फौरन मदद नहीं मिली तो राहत अभियान पूरी तरह से ठप हो सकता है. एजेंसी के मुताबिक, लगातार बढ़ती ज़रूरतों के बावजूद राहत कार्य पूरी तरह ढहने के कगार पर हैं. गोदाम खाली हो रहे हैं, राहत काफिलों की सुरक्षा खतरे में है और कई इलाकों में पहुंच पर रोक लगी हुई है.

IOM ने कहा कि सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जारी संघर्ष ने देश में भारी तबाही मचाई है. अगर तुरंत फंड नहीं मिला तो और भी बड़ी त्रासदी सामने आ सकती है. एजेंसी की महानिदेशक एमी पोप ने कहा, “हमारी टीमें काम कर रही हैं, लेकिन असुरक्षा और सीमित संसाधनों की वजह से हम ज़रूरतमंदों का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही मदद पहुंचा पा रहे हैं.”

गौरतलब है कि हाल में ही RSF ने उत्तर दारफुर की राजधानी एल-फाशर पर कब्जा कर लिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और करीब 90,000 लोगों को पलायन करना पड़ा. लोगों को बिना भोजन, पानी या दवाओं के असुरक्षित रास्तों से होकर भागना पड़ा. इनमें से हजारों लोग तविला के भीड़भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में पहुंच गए, जहां टेंट, खाना और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है.

शरणार्थी सोहेबा उमर ने बताया, “हमें यहां केवल एक वक्त का खाना मिल पाता है. पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है.” वहीं, एक स्थानीय स्वयंसेवक बतूल मोहम्मद ने कहा, “भूखे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है. कई बार हमारे पास इतना भोजन नहीं होता कि सभी को दे सकें.”