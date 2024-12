Sukhbir Singh Attack: कौन है वह शख्स जिसने बचाई सुखबीर बादल की जान?

Sukhbir Singh Attack Update: गोल्डन टेंपल में सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ. जिसमें, वह बाल बाल बच गए. उनकी जान बचाने का श्रेय उस शख्स को जाता है जो उनकी बराबर में खड़ा था. जैसे ही आरोपी ने गोली चलाई वैसे ही यह शख्स सामने आ गया और बंदूकधारी को पीछे हटा दिया.

सेवादार (एसजीपीसी द्वारा नियुक्त स्वयंसेवक) जैसी पोशाक पहने यह पंजाब पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) जसवीर सिंह है ने मंदिर के एंट्री गेट पर व्हीलचेयर पर बैठे शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की हिफाजत की.

अमृतसर सिटी पुलिस में कार्यरत जसवीर को सुखबीर की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में तैनात किया गया था क्योंकि वह अपने बाल या दाढ़ी नहीं कटवाते हैं. चूंकि सिखों की “मर्यादा” (धार्मिक प्रोटोकॉल) के अनुसार पवित्र तीर्थस्थल में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को जाने की इजाजत नहीं है.

The gentleman with sharp eyes and excellent reflexes saved Mr Sukhbir Badal or else at such close range it would have been life threatening. What a pity that it happened at a hugely respected place pic.twitter.com/vPR0uM2JFr

