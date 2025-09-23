इरफान सोलंकी की दोषसिद्धि पर पत्नी को विधायक बने रहने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी
इरफान सोलंकी की दोषसिद्धि पर पत्नी को विधायक बने रहने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

Irfan Solanki News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सपा के अयोग्य घोषित नेता इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को विधायक बने रहने दिया जाए. यह फैसला आगजनी मामले में सोलंकी की दोषसिद्धि पर रोक की याचिका के दौरान आया.

Sep 23, 2025

Irfan Solanki News: सुप्रीम कोर्ट ने आज सपा के आयोग्य घोषित नेता इरफान सोलंकी की बीवी नसीम सोलंकी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट मौखिक रूप से कहा कि सपा के अयोग्य घोषित नेता इरफान सोलंकी की बीवी नसीम सोलंकी को विधायक बने रहने दिया जाना चाहिए. यह टिप्पणी उस याचिका के जवाब में आई, जिसमें इरफान सोलंकी ने आगजनी के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी. दोषसिद्धि के कारण उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह शामिल थे. उन्होंने कहा कि जब इरफान की बीवी नसीम सोलंकी शीशमऊ से पिछले साल उपचुनाव जीत चुकी हैं और अगले दो सालों तक उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई चुनाव नहीं होने वाला है, तो उन्हें विधायक पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए. जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से कहा, “आपकी बीवी निर्वाचित हो गई हैं. उस महिला को विधायक बनने दीजिए. अगले दो साल तक कोई चुनाव नहीं है.” सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी इसी प्रकार की राहत मांगें. अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को छह महीने के भीतर इस मामले का निर्णय करना चाहिए. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल, इरफान सोलंकी को पिछले साल जून में कानपुर नगर सत्र न्यायालय ने जाजमऊ में आगजनी के मामले में दोषी ठहराया था. उनके साथ चार दूसरे लोग भी दोषी पाए गए थे. इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उन्हें ज़मानत दी गई थी. अब सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे वह विधायक के रूप में अयोग्य घोषित होने से बच सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

सोलंकी ने क्या दी दलील
अपनी याचिका में सोलंकी ने दलील दी है कि सत्र और उच्च न्यायालय दोनों ने मामले के सबूतों की सही जांच नहीं की. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपने दावे अनुमानों और निराधार मान्यताओं पर आधारित किए थे. याचिका में यह भी कहा गया कि गवाह अविश्वसनीय थे, या तो संयोगवश गवाह थे या व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से पक्षपाती थे. इसके कारण उनके सबूतों की विश्वसनीयता कम हो गई थी. सोलंकी ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि के कारण उन्हें विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका गया और भविष्य में उनके चुनावी अवसरों को भी खतरा पैदा हुआ है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो लगभग 2,70,000 मतदाताओं को अपूरणीय नुकसान होगा, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संख्या है.

कोर्ट ने दी अगली तारीख
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है. सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी इरफान सोलंकी की तरफ से पेश होंगे, जबकि अधिवक्ता अंकित गोयल उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे.

