'1 साल में ट्रायल करो पूरा', UAPA मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; दिया बड़ा आदेश

Supreme Court on UAPA: केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने UAPA और दूसरे स्पेशल कानून तहत हजारों की संख्या में लोगों को जेल में डाल रखा है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद नाराज है और उसने इन सभी लंबित मामलों के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से साफ कहा है कि वे बताएं कि एक साल के भीतर इन मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए उन्हें कितने स्पेशल कोर्ट की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मल्या बानी की बेंच ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारों को एक ठोस योजना बनानी होगी, ताकि गंभीर मामलों में न्याय मिलने में देरी न हो. कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे कुछ हफ्तों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट जमा करें. इस रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि रोजाना सुनवाई के लिए कितने स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे.

कोर्ट ने जताई इस बात को लेकर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि CBI, NIA और दूसरे एजेंसियां हर स्पेशल कोर्ट के लिए कम से कम एक समर्पित सरकारी वकील नियुक्त करें. अगर कहीं वकीलों की कमी है, तो केंद्र और राज्य सरकारें संबंधित हाई कोर्ट से सलाह लेकर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करें. कोर्ट ने यह भी माना कि इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए जजों के काम का आकलन सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता. इसलिए इनके लिए अलग से एक विशेष परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम बनाने की जरूरत है, जिससे यह देखा जा सके कि मामलों का निष्पक्ष और समय पर निपटारा हो रहा है या नहीं.

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिया ये आदेश

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा कि UAPA जैसे मामलों में बड़ी संख्या में केस लंबित हैं, जो चिंता की बात है. इसलिए जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करना बहुत जरूरी है. इसके साथ ही कोर्ट ने न्यायिक जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि केस की जांच तेजी से हो सके. कोर्ट ने पूरे देश में एक समान न्यायिक व्यवस्था लागू करने की भी जरूरत बताई, ताकि हर राज्य में इन मामलों का निपटारा एक जैसे तरीके से और समान गति से हो. हाई कोर्ट्स को भी निर्देश दिया गया है कि वे इन स्पेशल कोर्ट के लिए पर्याप्त स्टाफ और संसाधन उपलब्ध कराएं.