Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3025703
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

मां बनने से पहले बेघर कर दी गई बांग्लादेश की सोनाली, अब सुप्रीम कोर्ट ने की मोदी सरकार से बड़ी डिमांड

Supreme Court on Pregnant Woman: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला को मानवीय आधार पर भारत वापस लाने पर गंभीरता से विचार करे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:54 PM IST

Trending Photos

AI फोटो
AI फोटो

Supreme Court on Pregnant Woman: भारत के कई राज्यों में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें निकाला जा रहा है. इसी सिलसिले में एक प्रेग्नेंट महिला को भी डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेज दिया गया. अब प्रेग्नेंट महिला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भेजी गई एक गर्भवती महिला को मानवीय आधार पर भारत वापस लाने पर गंभीरता से विचार करे. यह टिप्पणी तब आई जब केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी.

दरअसल, यह मामला सोनाली खातून नाम की एक महिला से जुड़ा है, जिसे दिल्ली में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक कैंपेन के दौरान डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण गैर-कानूनी इमिग्रेंट घोषित कर दिया गया था. ऑपरेशन के दौरान सोनाली खातून और उसके 8 साल के बेटे को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था. उस समय वह प्रेग्नेंट थी.

महिला के पति ने दायर की थी याचिका
इस मामले में महिला के पिता भोदू शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह पश्चिम बंगाल के परमानेंट रेजिडेंट हैं और उनकी बेटी और दामाद जन्म से भारतीय नागरिक हैं. परिवार नौकरी के लिए दिल्ली आया था. पिटीशन में कहा गया कि उन्हें गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया और बिना पूरी जांच के डिपोर्ट कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें अब कब होगी सुनवाई
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ़ कहा कि हालांकि हिरासत में लिए गए लोगों ने दिल्ली पुलिस के सामने बांग्लादेशी नागरिक होने की बात कबूल की है, लेकिन हो सकता है कि ये बयान दबाव या मजबूरी में दिए गए हों. कोर्ट ने इसे अपनी मर्ज़ी से दिया गया कबूलनामा नहीं माना और ऑर्डर दिया कि सोनाली खातून और उनके बेटे को चार हफ़्ते के अंदर भारत वापस भेज दिया जाए. केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. अपील पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि कोर्ट 3 दिसंबर को मामले की फिर से सुनवाई करेगा.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court on Pregnant WomanPregnant woman deported to Banglades

Trending news

Supreme Court on Pregnant Woman
मां बनने से पहले बेघर कर दी गई बांग्लादेश की सोनाली, SC ने की सरकार से बड़ी डिमांड
Netanyahu Political Crisis
फिलिस्तीनियों के खून से होली खेलने वाले नेतन्याहू की जाने वाली है कुर्सी
india saudi relations
पाकिस्तान के दावे हवा-हवाई, भारत बना सऊदी अरब का भरोसेमंद दोस्त
Pakistan Afghanistan Border Clash
बॉर्डर पर एक महीने से जंग, सऊदी भी नहीं करा पाया पाकिस्तान-अफगानिस्तान में समझौता
Uttar Pradesh Crime News
6 महीने बाद कब्र से निकाला गया सलमान का शव, पत्नी पर जहर देने का आरोप
Bangladesh news
Khaleda Zia की हालत बेहद नाजुक, इलाज के लिए विदेश से बुलाई गई डॉक्टरों की टीम
Bangladesh Election 2026
Bangladesh: चुनाव से पहले गहराया राजनीतिक संकट, जमात ने युनूस सरकार पर लगाए ये आरोप
Shahnawaz Hussain on Mahmood Madani
'मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा देश कोई नहीं', शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान
West Bengal Babri Masjid
भारत में बाबर के नाम पर नहीं बन सकती मस्जिद, हूमायूं कबीर पर BJP नेता का बड़ा बयान
Al Falah University Case
Al-Falah University फंडिंग केस में फाउंडर जावेद सिद्दीकी की बढ़ीं मुश्किलें