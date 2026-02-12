Advertisement
मुस्लिम महिला को पति की सहमति बिना तलाक का हक? केरल HC के फैसले पर SC में सुनवाई

Supreme Court on Muslim Divorce: सुप्रीम कोर्ट अब केरल हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें कहा गया था कि कुरान के तहत एक मुस्लिम महिला को अपने पति की सहमति के बिना अपनी शादी खत्म करने का अधिकार है और यह उसका मौलिक अधिकार है.

Feb 12, 2026

Muslim Divorce Rights Case: हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने तलाक और इस्लामिक कानून की व्याख्या के संबंध में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर एक बड़ी टिप्पणी की और एक बड़ा फैसला दिया. अब पीड़ित ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. 

दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि कुरान एक मुस्लिम महिला को अपनी शादी खत्म करने का पूरा अधिकार देता है और इस अधिकार के लिए उसके पति की सहमति जरूरी नहीं है. कोर्ट के मुताबिक, अगर कोई महिला धार्मिक और कानूनी तरीकों से अपनी शादी खत्म करना चाहती है, तो उसे सिर्फ अपने पति की इच्छा पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता. हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि एक मुस्लिम महिला को अपने पति के फैसले का इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. कोर्ट का मानना ​​था कि एक महिला की इज्ज़त और आत्म-सम्मान किसी भी दूसरे नागरिक के अधिकारों जितना ही जरूरी है.

इस फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है. अपील में कहा गया है कि तलाक की स्थिति में एक महिला को मिलने वाले फाइनेंशियल फायदे, खर्च और दूसरे आर्थिक पहलुओं के बारे में साफ गाइडलाइन होनी चाहिए. याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या सिर्फ धार्मिक आधार पर शादी खत्म करना जायज है, या इसके लिए कोई खास कानूनी प्रक्रिया ज़रूरी है. अपील में कहा गया है कि तलाक जैसे सेंसिटिव मामले में कोर्ट को यह भी पक्का करना चाहिए कि पति और पत्नी दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें. खास तौर पर फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी, एलिमनी और शादी के खर्चों को लेकर साफ नियम होने चाहिए.

हालांकि, केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कोर्ट किसी महिला का "गार्जियन" नहीं है और न ही पति उसकी ज़िंदगी का गार्जियन है. एक महिला अपने फैसले खुद लेने में काबिल है और उसे ज़िंदगी के बड़े फैसलों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए. फैसले में यह भी कहा गया कि धार्मिक परंपराओं और मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जब मामला किसी महिला के फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हो, तो कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वह संविधान के दायरे में फैसला करे.

